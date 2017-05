Szépülő, virágosodó Kisvárda

Remélhetőleg ez így is marad, s nem lesznek a virágokat megritkító, „eltulajdonító” emberek. Becsüljük meg a Városi Kertészet dolgozóinak munkáját.

A Kft. ügyvezetője Dévényiné Juhász Csilla az alábbiakat mondata érdeklődésünkre.

– Ez évben már, ahogy az időjárás engedte megkezdődtük a virágok kiültetését. A régi virágágyak közül többet is bővítettünk, átalakítottunk és a megszokott kétnyári beültetést évelő növények és cserjék telepítésével színesítettük. Május közepétől több ezer egynyári virág kiültetésével szépítjük Kisvárdát. A régi megszokott egynyári virágok (salvia, zsálya, botáta, büdöske, cukor virág, vinca, stb.) mellett néhány újdonsággal (dísz köles, egynyári hibiszkusz, díszgyertya, stb.), valamint újszerű kiültetési tervek alkalmazásával is igyekszünk a város virágos területeit változatosabbá tenni. A Tompos úti lakótelepen különböző cserjékkel és fákkal újítjuk és bővítjük a meglévő zöldfelületeket. A város utcáinak virágosítása mellett a városba bevezető utcákon is megújultak virágágyásaink. Mindezek mellett folyamatosan végezzük a zöldterületek, parkok gondozását, valamint tervszerűen végezzük a szükséges felújításokat..

– Vincze Péter –

