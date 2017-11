Szerdán megnövekedett forgalomra kell számítani az utakon

Fokozott figyelemmel közelítsék meg az autósok az útszakaszt, ugyanis (a több évtizedes gyakorlattal ellentétben) a Mező utcáról (ahogy a Pacsirta utcáról sem) ezentúl nem szabad balra fordulni a belváros felé, ezt KRESZ táblák is jelzik.

A Tünde utcán is tart még az útfelújítás a közműépítés miatt, ez továbbra is útszűkületet eredményez, tovább él itt is a sebességkorlátozás.

Az Alma utca felé közlekedő 13-as busz kerül, erről tájékoztatták az utazóközönséget.

Nyíregyháza belterületén, a Kosbor utcán a csapadékvízelvezető-rendszert tisztítják, leszűkített forgalmi sávra kell számítani, a Négyes huszárok útján pedig emiatt sebességkorlátozás van érvényben.

A piaci nap miatt a Búza téren nagyobb forgalomra számítsunk szerdán, felhívják a figyelmet arra, hogy kisteherautóval, kisbusszal nem lehet használni a piac melletti parkolókat.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA