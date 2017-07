Szerencsések: közös a hobbijuk

Valljuk be őszintén, hogy minden horgász olyan barátnőről, illetve feleségről álmodik, aki ott van vele rendszeresen a vízparton, bedobja a készséget, s ha kell, bevág, fárasztja is a halat. Nem azért noszogatja a barátját vagy a férjét, hogy mikor mennek már haza a partról, hanem lelkesen arra vár, hogy induljanak már horgászni.

Napló a sikeres horgászatokról

Amire a legtöbb horgász csak vágyik, a Kálmánházán élő Molnár András számára valósággá vált: a szintén helybeli Szalanics Alexandra személyében olyan társra talált, akinek szintén a horgászat a hobbija.

– Bár gyermekkorunkban mind a ketten pecázgattunk, igazából akkor lett számunkra szenvedélyes időtöltés a horgászat, amikor vagy négy éve többször is elkísértük Alexandra édesapját a balsai János-tóhoz horgászni. Megszerettük, aztán már jóval komolyabban műveltük, mint az édesapa – elevenítette fel a kezdeteket érdeklődésünkre Molnár András.

– Alexandra is kapott két fee­der botot és két orsót, vagyis saját felszereléssel horgászik. A felcsalizástól kezdve mindent megcsinál egyedül, magabiztosan dob be távolabbra is. Ha kisebb hal akad a horogra, meg is szákolja, a nagyobbaknál segítek neki.

A fiatalok a környéken lévő tavakat rendszeresen felkeresik. Kötik őket horgászélmények többek között az Erdélyi-majorhoz, a Pazonyi Horgásztanyához, a rakamazi Nagy-Morotvához, az orosi tavakhoz. Az Erdélyi-major horgásztava azért is áll közel a szívükhöz, mert a közelmúltban ott fogták meg az eddigi legnagyobb halukat. András egy 11,60 kilogrammos amurt akasztott meg, Alexandra pedig egy 8,50 kilogrammos pontyra lehet büszke.

– Alexandra olykor nemcsak nagyobb halakat, hanem többet is fog, mint én. Büszke vagyok rá, a többi horgász pedig engem irigyel a szerencsém miatt. A kollégáim gyakran szóvá teszik, hogy könnyű nekem, amiért azonos a hobbink.

Bár jártak már a Mádi-víztározónál és horgásztak a Bodrogon is, elsősorban megyénk vizeit szeretnék megismerni. A terveik között Verbatanya is szerepel, mert ott még sohasem próbálták ki a tudásukat. Ha pedig olyan tó a cél, ahol már voltak, felkészülésként elolvassák András naplóját. A fiatalember ugyanis naplót vezet a sikeres horgászatokról. Ebben a füzetecskében megörökíti többek között, hogy milyen szerelékkel, milyen távolságban, milyen etetőanyaggal és csalival, hányas számú helyen volt eredményes a horgászat.

Kívánjuk, hogy a sikeres horgászatokat megörökítő napló hamarosan a Verbatanya fejezettel legyen gazdagabb!

