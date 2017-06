Magyar Autocross Országos Bajnokság

Palotás Péter – Mitsubishi Colt EVO

Molca – 2017.06.10-11.

Levianus Motorsport

A Molca-i pálya igen gyorsnak tűnik a pályarajz alapján. Szélessége 12-30 méter között változik, a rajtrács 18 méter széles. Viszont 15 méter a szintkülönbség, ami nem elhanyagolható. Korábban Európa Bajnokságot is rendeztek itt.

2017 első Autocross Országos versenyét Szeghalmon rendezték meg, ahol az előkelő második helyen végeztél. Gondolom a szlovák pályán sem szeretnéd alább adni.

– Itt azért jelentősen erősebb lesz a mezőny, mint Szeghalmon volt, bár pár versenyzőt már ismerek a tavalyi zóna futamokról. Mindenképpen szeretnék felállni a dobogóra, de érzem, hogy itt erős küzdelem lesz.

A pálya gyorsasága és kialakítása miatt előzésre sarkallja a pilótákat, viszont alattomos is lehet a rosszul megválasztott ív vagy féktáv. Honnan informálódsz, hogy milyen vezetési stílust is alkalmazz majd a versenyen?

– Mindenképpen bejárjuk a pályát verseny előtt, több belső kamerás felvételt is megnéztem már, a szabadedzésen ismerkedünk jobban majd a pályával és utána döntünk, hogy milyen stratégiát követünk, de rádión folyamatosan kapcsolatban leszek a csapattal.

Összegezve: Gyors, tempós, bevállalós pálya, ahol ugrató is van számodra és a kategóriatársak számára. A versenyautód is be van már járatva, hisz Kis Ádám a németországi Seelow-ban megrendezésre kerülő Autocross EB járt vele és dobogón is végzett vele. Mi is lehet a célod ezen a Molca-i versenyen, miként szeretnél szerepelni rajta?

– Még mindig tapasztalatszerzés fázisában vagyunk, de egyre inkább jobban összeszokunk az autóval, szeretnénk élvezni a versenyt, de mindent megteszek egy dobogós helyezésért.

Íme a szombati tartalmas program:

07:00 Adminisztratív

07:15 Technikai átvétel

11:30 Szabadedzés

13:00 1. mért edzés

15:00 2. mért edzés

17:00 1. előfutam

Vasárnap sem fogtok unatkozni, hisz reggel már a pályán s a Mitsubishi Colt EVO-ban leszel.

08:00 2. előfutam

10:00 3.előfutam

13:00 Elődöntők

14:15 Döntők

Szurkoljunk ki itthonról ki a pálya széléről közösen Palotás Petinek és csapatának a Molca-i Autocross Magyar OB és Zóna versenyen!

