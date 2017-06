Szerető gazdira várnak a kutyusok

Trapp:

Körülbelül 1 éves ivartalanított keverék kan, aki Kálmánházáról került gondozásunkba, miután autóbalesetet szenvedett. Kisebb agyrázkódást kapott. Barátságos, kedves kutyus, aki gyógyulását követően várja, hogy egy felelős, gondos gazdi jelentkezését! Örökbe fogadható!

Regina:

Körülbelül 4 éves ivartalanított keverék szuka kutyus. Reginát egyszer már örökbefogadták, de most visszakerült Állatotthonunkba. Egy nagyon kedves, aranyos, barátságos, ragaszkodó kutyus, más kutyákkal is jól kijön, pórázon is tud sétálni.

Örökbe fogadható!

