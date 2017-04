Szerinted melyik generációnak volt könnyebb boldogulnia fiatalként?

Dankó Panna: Hatalmas elvárás nehezedik a fiatalok vállára manapság: a szüleink azt akarják, vigyük többre, mint ők, a munkaadók a lelket is kihajtják az emberből, önmagunknak is bizonyítani akarunk, mert nem érjük be akármivel.

Sipos Barbara: Az idősebbek azt mesélik, akkoriban jobbak és tisztességesebbek voltak a körülmények. Aki dolgozni akart, talált magának munkát, tehetséggel és szorgalommal ismerősök nélkül is vihette valamire. Ma bezzeg…

Kaliba András: Nem cserélnék a mai fiatalokkal. Nekünk még kiszá­mítható volt a jövőnk, küzdöttünk a céljainkért, nem volt ilyen bizonytalanság. Megváltoztak az értékrendek: a szeretet hatalmát felváltotta a hatalom szeretete.

