Szervezőként népszerűsíti a lósportot

Aki egyszer már megbarátkozott a lovakkal, soha többet nem akar hátat fordítani nekik, amíg csak bírja fizikai erővel, gondoskodik róluk. Így van ezzel a Kálmánházán élő Trencsényi József is, aki mindig tartott lovakat a gazdaságában. Volt olyan időszak, hogy tizenhat tiszta vérű kisbéri állt az istállóban.

Vendégek a Felvidékről

Bár már a 76. életévében jár, ma is van még négy lova, igaz, azok gondozásába fia, ifj. Trencsényi József is besegít. Az édesapát és a fiát összeköti a lovak szeretete is, a hétvégeken együtt járnak fogathajtó versenyekre.

Ugyanakkor nemcsak résztvevői a fogathajtó versenyeknek, hanem a szervezői is. Trencsényi József nevéhez kötődik a már hagyományosnak tekinthető kálmánházi fogathajtó verseny megszervezése, amelyet az idén augusztus 12-én a temető melletti pályán rendeznek meg 8.30 órától.

– Nemcsak a megyéből, de még a megyén kívüli településekről – például Kabáról, Hajdúsámsonból – is sokan eljönnek erre a versenyre, amelyet hatodik alkalommal rendezünk most meg. Még felvidéki vendégek is vannak – mondta el érdeklődésünkre id. Trencsényi József, akit a szervezési munkálatok közben telefonon értünk utol kedden. A Bokortanyák Lakosságáért Egyesület lovas szakosztályának tagjaként a helyi önkormányzattal és a művelődési házzal, vállalkozók és magánszemélyek támogatásával szervezi a programot. Jelentős mértékben támogatja a rendezvényt például a Barzó Állatgyógyászat is.

Műbika, parasztolimpia

– Célunk, hogy akik eljönnek, jól érezzék magukat. Így mindenkinek kedveskedünk majd egytálétellel, valamint különböző programok is lesznek a póni- és a nagy fogatos versenyek mellett. Az ifjak műbikán bizonyíthatják ügyességüket és erejüket, s ugyancsak erőre és ügyességre lesz szükségük mindazoknak, akik beneveznek a parasztolimpiára – tette hozzá idős Trencsényi József, aki büszke arra, hogy a fiai mellett unokái – Kitty, Anett és Levente – is érdeklődnek a lovak, illetve a lósport iránt.

KM-MML

Fogathajtók versenye szombaton Kálmánházán Kálmánháza - Hagyomány már Kálmánházán a fogathajtó verseny, amit az idén ismét megrendez a település önkormányzata augusztus 12-én. A verseny résztvevői 8 órától gyülekeznek, majd a regisztrációk után 8.30-kor megkezdődik az akadályhajtás első fordulója. A második fordulót az ebédszün... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA