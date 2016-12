Szetteket nyert Wawrinka ellen

„Stan The Man” – hirdeti a felirat a svájci világsztár-teniszező pólóján, és ami azt illeti Stanislas Wawrinka emberére akadt a héten. A mindez idáig utolsó Grand Slam-verseny, vagyis a szeptemberi amerikai nyílt teniszbajnokság győztese hétfőtől csütörtökig Fucsovics Mártonnal edzett. A nyíregyházi teniszező Genfben gyakorolhatott a világranglistán negyedik helyen álló sztárral.

– Edzőm, Sávolt Attila és Stan trénere, Magnus Norman egyeztette le a programot, így tölthettem négy napot Genfben – mondta az idei világranglistát a 158. helyen záró Fucsovics Márton. – Naponta kétszer edzettünk együtt, illetve csütörtökön már csak egy, háromórás foglalkozás szerepelt a programban. Wawrinka kérésére többnyire pontra játszottunk, és persze számoltuk is az eredményt. Hogy nyertem-e szettet? Igen, többet is. Kedden és szerdán is, a csütörtöki négy játszmából pedig az első hármat én nyertem 6:4, 6:4, 6:1-re, a negyediket pedig ő 7:5-re. Ez nem jelenti azt, hogy jobb teniszező lennék tőle, sőt… Sokkal inkább a fáradtság jeleit láttam felfedezni rajta.

Marci mi másban bízhat, mint abban, hogy az új évben jó hatással lesz majd rá a világsztárral végzett közös edzésmunka. Csak megjegyezzük, amikor legutóbb, 2013-ban edzett Wawrinkával (is) a londoni ATP-világbajnokság egyik edzőpartnereként, akkor néhány hétre rá challengertornát nyert az olaszországi Andriában. Most bőven beérnénk annyival, ha az elsőszámú és idén is a legjobbnak választott magyar férfijátékos januárban felkerülne az ausztrál nyílt bajnokság főtáblájára.

– A felkészülés kezdete előtt megejtett öthetes pihenő jót tett a térdem regenerálódásának, már sokkal jobb állapotban van, mint korábban – így Fucsovics Márton. – December huszonnyolcadikán utazom Ausztráliába, ahol a program az ideihez hasonló módon alakul, vagyis Happy Valley-ban játszom az Australian Open előversenyét.

