“Szex vámpírokká váltunk” – 8 nőt is ágyba vitt egy éjszaka Batman

Emlékszel még a régi Batman sorozatra? Igen, igen, arról van szó, amelyikben béna jelmezekben viccesebbnél viccesebb helyzetekbe kerültek hőseink – amikor még senki nem vette túl komolyan a Denevérembert, inkább volt komikus, semmint félelmetes akcióhős. Az akkor Batmant alakító Adam West a napokban hunyt el 88 évesen: és valóságos legenda lett, no nem csak a szerepe miatt, hanem kicsapongó életmódja miatt is. Nem túlzás azt állítani, egy valódi szexmániást rejtett a denevérruha.

A valaha Robint játszó színésztársa így nyilatkozott: – Burt és én olyanok voltunk, akár a gyerekek a cukorkaboltban. A szabad hatvanas években éltünk, ahol ingyen kaptuk a szerelmet a lányoktól, akik csak úgy ránk vetették magukat.

A dolgot maga West sem tagadta: – Emlékszem egy éjszakára, ahol 8 nővel is voltam. Az orgia erős szó, de 8 nő volt – emlékezett vissza a Batmant alakító színész, aki abból sem csinált titkot, hogy sokszor a szexbe a kosztümjeiket is bevonták, sőt, egyszer egy orgiára is ellátogatott Frank Gorshinnal, a Rébuszt alakító színésztársával.

– Besétáltunk, ez pedig egy igazi orgia volt. Azonnal Batmanként kezdtem viselkedni, Frank pedig Rébuszként, így mindenki nevetni kezdett. Számunkra ez nagyon is vicces volt, de végül kirúgtak minket az orgiáról.

Forrás: blikk.hu

