Szezon közben igazolt a Kemecse – Akár egy jó tanács is aranyat érhet

Szezon közben igazolt a Kemecse. A megyei másodosztályú futballcsapat vezetői poszton „erősített”: a szakmai stáb tagja, Resán Attila hívó szavára Móré Zoltán állt csatasorba, aki az operatív munkában nyújt segítséget. Annak az együttesnek, amely jelenleg harmadik helyen táborozik a Diamit-csoportban, hátránya hat pont az élen tanyázó Kótajjal szemben.

– Attilával barátok vagyunk a hétköznapokon, miközben az elmúlt hat évben elnökeként irányítottam az ibrányi sportegyesületet, nagyon sok támogatást kaptam tőle – indokolta a lépést Móré Zoltán. – Amikor megkérdezte: van-e kedvem neki segíteni, azonnal igent mondtam. Tettem ezt a barátságunk és a sport iránti elhivatottság miatt is. Na meg persze, nagy ambíciót érzek még magamban és azt gondolom, mivel a bajnokság megnyerése a cél, engem ez motivál, szeretnék én is részese lenni a munkának, még ha csak egyfajta tanácsadóként is. Az elmúlt években, egy bajnoki címmel a hátam mögött, sok tapasztalatot szereztem, ezért ezt kamatoztatva, szeretném, ha a Kemecse újra az első osztályban szerepelne, mert ott a helye.

Móré Zoltán komolyan veszi feladatát.

– Ibrányiként, persze lakóhelyem sportélete ugyanúgy fontos számomra, szerencsére külön bajnokságban szerepel a két egyesület, ezért nyomon követhetem majd azt is, így nem kerültem döntési helyzetbe. Mert ott is segítő kezet nyújtottam, amire eddig nem volt szükség. Mindenesetre otthon is szurkolok korábbi csapatomnak. Aki ismer tudja, hogy nagyon keményen küzdök a kitűzött célokért, így volt ez a múltban és így lesz a jövőben is. A kemecsei vezetés várakozással és örömmel fogadta a döntésemet, amiért szeretnék köszönetet mondani Lipők Sándor polgármester úrnak és Resán Attilának, illetve a teljes egyesületi stábnak, hogy számítanak rám. Azon leszek, hogy ne csalódjanak bennem.

