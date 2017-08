Sziget – Élő lottógolyóként lehet versenyezni a Szerencsejáték Zrt. pályáján

A már több fesztiválon is nagy sikert arató vetélkedőn lottógolyót mintázó gömbben kell végig menniük egy akadálypályán a versenyzőknek, akik a kihívás elején dönthetnek arról, hogy a gyorsaságukat vagy a memóriájukat teszik próbára, esetleg mindkettőt. A garantált nyeremények mellett külön díjazzák a napi 10 leggyorsabb versenyzőt is, akiket annak a napnak az estéjén értesítenek, amikor részt vettek a játékban.

Már több ezer fiatal mérette meg magát a Lottógolyó Futamon, több tízezren pedig nézőként szurkoltak a versenyzőknek – közölte hétfőn az MTI megkeresésére a Szerencsejáték Zrt. sajtóosztálya, ahol elmondták azt is: a tavalyi Mi Velencénk, VOLT és Strand Fesztiválos jelenlét után került be az idei helyszínek közé a Sziget fesztivál és az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) is.

A versenyt az sporteseményekhez hasonlóan élőben közvetíti két moderátor, a közönség LED-falon követheti nyomon az aktuális résztvevők teljesítményét. A fesztivál végén a fődíj nyertese egy iPad-del térhet haza. A játékba regisztrálók egy limitált kiadású Sziget fesztivál sorsjegyet kapnak ajándékba, amellyel értékes nyereményeket, akár további fesztiválbérleteket vagy egy európai körutazást is nyerhetnek.

A futam keddig várja a fesztiválozókat a Szigeten, déltől este nyolcig folyamatosan lehet nevezni. A vetélkedőt legközelebb augusztus 23. és 26. között a Strand Fesztiválon próbálhatják ki az érdeklődők – derül ki a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatásából.

