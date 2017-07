Sziget – Nagyszabású koncerttel emlékeznek meg barátai és kollégái Somló Tamásról

A koncert zenei alapját a Modern Art Orchestra fogja biztosítani. A jazz és kortárs zenei big band Fekete-Kovács Kornél trombitaművész és zeneszerző alapításával jött létre. A formáció zenei műhelyként működik, otthona a mai magyar jazz és komolyzenei szcéna legkiemelkedőbb tanárainak, tehetségeinek, muzsikusainak – olvasható a Sziget Sajtóiroda MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében.

Ez alkalommal a MAO több zeneszerző tagja, közöttük a művészeti vezető Fekete-Kovács Kornél is vállalta, hogy áthangszerel szemelvényeket Somló Tamás életművéből, és a produkció zenei alapját adja az előadásokon is. Örömmel vetették bele magukat a Nem adom fel, a Gondolsz-e rám?, az Ugye mi jó barátok vagyunk? és további körülbelül húsz híres nóta átírásába.

A MAO zenészeiből álló nyolctagú zenekar fogja kísérni a színpadon többek között Tóth Verát és Tóth Gabit, Dés Lászlót, Geszti Pétert, Bródy Jánost, Charlie-t, az Animal Cannibalst, az Ivan and the Parazolt, Gerendás Pétert, Frenreisz Károlyt. Fellép a Roy és Ádám, Peter Ogi, Mohamed Fatima, a Mary Popkids, valamint sok pályatárs, barát, kolléga és a családtagok is részt vesznek a koncerten.

A Somló Cirqszt Novák Péter állítja színpadra, a műsorvezető Tilla lesz.

Somló Tamás énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász idén lenne hetvenéves. A kiváló zenészt az óriási hatású LGT tagjaként ismerhették legtöbben, de korábban az Omega zenekarban, valamint számos egyéb formációban – mint az Atlas, a Kex vagy a Non-Stop zenekar – is játszott.

