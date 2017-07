Színesíti a vakációt a tábor

Nagy segítség ez a szülőknek is, hiszen egyébként nem tudják megoldani a diákok napközbeni felügyeletét. A résztvevők a sok-sok játék mellett hasznos ismeretekkel és élményekkel lettek gazdagabbak. Csapatalakítási programon, balesetvédelmi oktatáson is részt vettek, ezt akadályverseny követte, megismerkedtek különböző kézművestechnikákkal, így a batikolással, az origamival, gyöngyfűzéssel, gyurmázással, agyagozással. Hasznos elfoglaltság volt a szemétgyűjtés a Tisza-parton, egy szép nyári napon pedig átkerékpároztak a tiszadobi Andrássy-kastélyhoz. Kirándultak Hollókőre és Egerbe is – tudtuk meg Mizser Zsoltné igazgatóhelyettestől.

– Tarnai László –

