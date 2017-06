Színpadon a tehetségek Tabutémának számít most is a férfimeddőség Sportágak látogattak el a sényői diákokhoz Helyi rekordot állítottak fel A növendékek után művésznő a pódiumon Az ötödik szivárvány már Büdszentmihályról Nagy volt az érdeklődés Tiszalöknél „széles a Tisza” Röviden Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Csalódás és megnyugvás is egyben Nem volt túl rózsás a hangulat Napi sportidézet Négy újoncot avattunk, három gólt kaptunk A szerencsés vesztes sikere 37 Balkány nélkül az osztályozó Mai sportműsor Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Diszkoszban arany, súlylökésben bronz Azért érződött a meccshiány Kísérletező Nyírgyulaj, életéért küzdő Fradi Labdarúgás: Gólvadászlista Szerdán lesz az elődöntő, egy hét múlva finálé Asztalitenisz: NB III Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Örömet csempésznek a szürke hétköznapokba Röviden Kerülő nélkül Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Jelmezes hősök a téren Falvédő-kiállítás Máriapócson Programajánló Zarándoklat Napkorért Moziműsor Kvízmegfejtés Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése A fehér fakír és az elképedt írófejedelmek Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Az vagy, amit megeszel Egy évre eltűnik az óra Fiatal sztár lesz az Űrdongó főszereplője Garfield a gyerekeknek Anyává szeretne már válni a híres színésznő Az eddigi legnagyobb Mondrian-kiállítás Taktika Kókuszvarázs Megér egy mosolyt Növényház Ópusztaszeren Letöltés PDF-ként Terület kijelölése ZOOM Mutasd a szöveget A 2017. június 7. Színpadon a tehetségek Néptáncot is láthattak az érdeklődő szülők, rokonok Fotó: iskola Néptáncot is láthattak az érdeklődő szülők, rokonok FOTÓ: ISKOLA A családi napon rendezték meg a fiatalok gálaműsorát is. KÓTAJ. Már korán reggel nagy sürgés-forgásra, gyermekzsivajra figyelhettek fel a kótaji István Király Baptista Általános Iskola környékén lakók május utolsó szombatján. A hétvégeken amúgy csendes iskolának valamennyi szegletében tartottak az előkészületek egyik legfontosabb rendezvény, a családi nap sikeres megrendezéséhez, amelyet az idén az oktatási intézmény összekötött a tehetséges tanulók bemutatkozó gálaműsorával. Változatos programokat kínáltunk kicsiknek, szülőknek egyaránt. RUSKÁNÉ FINTOR MÁRIA Fogadalomtétel, szalagtűzés – A családi nap a hagyományokhoz híven az elsősök avatásával kezdődött. Intézményünk legkisebbjei ünnepélyes kerete k között, komoly fogadalomtétel és szalagtűzés után váltak igazi „istvános” diákokká. Ezt követően a szülők, hozzátartozók legnagyobb örömére színpadra léptek a tehetséges tanulók, akik a nagyközönség előtt is megmutathatták, érdemes volt egész évben dolgozniuk, munkájuk gyümölcse beérett – tájékoztatta lapunkat Ruskáné Fintor Mária, az iskola igazgatója. – Nagy sikert aratott a hagyományőrző és színjátszó csoportok műsora, de a felnőttek vastapssal jutalmazták az aerobikosok, táncosok produkcióját is. A nap komoly és felemelő pillanatai után kezdetét vette a felhőtlen szórakozás. Változatos programokat kínáltunk kicsiknek, szülőknek egyaránt. Kézműves foglalkozással, arcfestéssel, tetoválással, üvegfestéssel és gyöngyfűzéssel vártuk az érdeklődőket, de népszerű volt az ugráló vár és lovas kocsikázás is. – Nem feledkeztünk meg a mozogni vágyókról sem. Az édesapák komoly focimeccsen mérkőztek meg csemetéikkel, míg az édesanyák hulahoppkarikában és kötélhajtásban próbálták felvenni a versenyt lányaikkal. Aki pedig nem a testet, hanem az elmét akarta próbára tenni, azt digitális szellemi vetélkedőre invitáltuk. Szűrősátor is várta egész nap az egészségi állapotukra kíváncsi vendégeket. Míg készült az ebéd, a szülőknek, pedagógusoknak alkalmuk nyílt jó hangulatú beszélgetések közben jobban megismerni egymást, a családot, gyermeket. KM PreviousNext Néptáncot is láthattak az érdeklődő szülők, rokonok

