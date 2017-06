Szinte ugyanaz, mint legutóbb

A nemzetközi szövetség (ITTF) korosztályos körversenyének a szlovákiai Szenc volt a következő állomása, ahol az ifjúsági korosztály volt az érintett. A magyar válogatottban helyet kapott a Nyírbátori ASE játékosa, Molnár Dávid is, aki csapatban ezúttal nem jutott lehetőséghez, egyéniben és párosban ellenben asztalhoz állhatott.

A szereplés nem sokban különbözött a legutóbbi lengyelországitól, vagyis egyesben a csoportjában egy győzelem mellett két vereséggel búcsúzott a bátori titán, míg párosban a budaörsi Nagy Norbert oldalán argentin ellenféllel szemben veszítettek.

A nyírbátori játékos ott lesz majd a portugáliai Európa-bajnokságon is, ahol a lányok között klubtársa, a még újonckorú Tölgyes Dorottya is indulhat majd, méghozzá nem is a kisebbek, vagyis a serdülők között, hanem menedzselési szándékkal az ifjúságiak mezőnyében.

Szlovák nemzetközi ifjúsági bajnokság, Szenc

Fiú egyes

Selejtező. 2. csoport: Molnár D.–Jarvis (angol) 0:3, –M. Pop (román) 3:0, –Prusa (cseh) 0:3. A csoport végeredménye: 3. Molnár Dávid 4 pont – nem jutott a főtáblára.

Fiú páros

Főtábla. 1. forduló: Bentancor, Lorenzo (argentin)–Molnár D., Nagy N. (magyar) 3:1.

