Sziporkázó szerelmesek

Minden idők egyik leghíresebb musicalje Nyíregyházán! A Hello, Dolly! (a My Fair Lady mellett) a zenés színpadok állandó repertoárdarabja: ahol bemutatják, ott borítékolható a siker.

A Móricz Zsigmond Színház új premierje méltán állítható a legjobb feldolgozások közé. Előzménye az azonos című, Gene Kelly rendezte 1969-es film, amelynek főszerepében Barbara Streisand világszerte meghódította a mozirajongókat. (Maga a Jerry Herman–Michael Stewart-musical Thornton Wilder 1938-as The Merchant of Yonker című komédiáján nyugszik: a szerző munkáját 1955-ben átdolgozta; ez a darab lett a Hello, Dolly! alapja.)

Szellemes és ötletes

Szente Vajk nagyigényű rendezésében minden együtt van a publikum felhőtlen szórakozásához: remek színészek, fantasztikus zenekari hangzás (karmester: Tamás Attila), lefegyverző hangú (és humorú) hősnő (Horváth Margit), népes tánc- és énekkar (koreográfia: Túri Lajos), parádés látvány, szín- és fényorgia.

Igaz, a mű meséje kicsit avítt, itt-ott a Csárdáskirálynő (és a My Fair Lady, sőt talán a Mary Poppins is) átsejlik rajta, azonban az vesse ránk az első követ, akit nem ragad magával Mrs. Dolly Levi sziporkázóan ötletes, egyben tanulságos története a mindentudó házasságszerzőről, a pénzről és a szerelemről! De a (tan)mese már csak ilyen! Szellemes, bájos és érzelmes.

A darabot, persze, nem a „mondanivalója” miatt szeretjük. Sokkal inkább azért, mert nagyszerű színészi lehetőségeket kínál; muzsikája remek, és a kötelező happy end sem marad el! Kell ennél több?

A nyíregyházi produkció mintha eme többlet felmutatására (is) vállalkozna. Az első rész ugyanis még „komolyan veszi” a művet, a második rész azonban mintha meg akarná mutatni a musical paródiáját is. Szente Vajk rendező e kettősséget, a posztmodern horizontból történő „újraolvasást” választja munkája vezérfonalául. Elképzelését Túri Erzsébet kreatív díszletei és Kovács Yvette igényesen szép jelmezei teszik teljessé.

Kivételes alakítások

A hallatlanul látványos előadást a kivételes alakítások teszik feledhetetlenné! Hiszen Horváth Margit a kiválóan megformált Mrs. Dolly Leviként még sokáig megmarad a befogadói emlékezetben. Nem kevésbé Kuthy Patrícia és Nyomtató Enikő kettőse, miként Lakatos Márk és Horváth Sebestyén Sándor párosa. Ugyancsak remek, jobban mondva remekül túldimenzionált Jenei Judit Ermen­garde-ja és Széles Zita Mrs. Rose-a is. Élményt jelent Puskás Tivadar Horace Vandergelder, továbbá Munkácsi Anita Ernestina Money, Tóth Zolka Ambrose Kemper, István István pedig Rudolf főpincér szerepében.

A Hello, Dolly! sokféle nézőréteget megszólító előadás, amelyben a Barbra Streisand-plakát amolyan tisztelgés, hódolat, egyben az „elkülönböződés” gesztusa is…

– Karádi Zsolt –

