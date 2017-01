Szirota Jennifer: övé a mozifilm főcímdala

Pezseg az élet Szirota Jennifer körül. A 2010-es X-Faktorban berobbanó, majd egy másik televíziós tehetségkutató műsorban, a Csillag születik-ben is maradandót alkotó énekesnek a minap jelent meg a Vakfolt mozifilm főcímdala, amihez videoklip is dukál, mi több, mindemellett immár a Parno Graszt egyik frontemberének vallhatja magát.

– Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is a családommal töltöttem az ünnepet. A nyírmadai művelődési házban karácsonyi koncertet adtunk édesapámmal és együttesével, a Nelsonnal. Az óévet Kőszegen búcsúztattam, az izgalmasnak ígérkező új évet pedig Budapesten köszöntöttem – újságolta Szirota Jennifer, akinek az élete új fordulatot vett októberben:

– Felhívott Oláh József, a Parno Graszt vezetője, és megkérdezte: lenne-e kedvem csatlakozni az együttesükhöz? Ugyanis József keresztlánya, Heléna az anyaságot, a családot választotta, és nem álmodik énekesi karrierről. Másnap tovább beszélgettünk a tervekről, a jövőről, közösen zenéltünk, énekeltem, aztán pedig igent mondtam a szíves invitálásra. Leírhatatlanul boldog voltam, hiszen évek óta hatalmas rajongója vagyok a Parno Grasztnak. Október végén be is dobtak a mélyvízbe: az A38-as hajón adtunk koncertet, ahol pàr dallal én is felléptem. Nagy örömünkre hatalmas volt a siker, azóta pedig nincs megállás: toljuk a bulikat, próbálunk gőzerővel, tervezzük a következő Parno Graszt-albumot, amin màr engem is hallhatnak majd a kedves rajongók.

Jennifer az első a paszabi társulatban, aki nem családtag, de immár annak tekintik. Hamar megtalálták a közös hangot. Ámde a szólókarrierjét is építi eközben.

– Osvárt Andrea a producere a Vakfolt című mozifilmnek, ő hívta fel a fiatal rendező, Slemmer Ádám figyelmét rám, majd felkért a főcím eléneklésére. Óriási megtiszteltetés nekem a nem mindennapi lehetőség. Harmati Máténak, Demeter Alexandernek és Jakab Jánosnak köszönhetően készült el a dal, amihez klip készült és a videómegosztó portálon látható, hallgatható. Mindez megerősítette bennem az álmaimmal és a céljaimmal összefüggő hitemet. A filmet január 26-án mutatják be országszerte. Bár szólóalbumot nem tervezek, az idén szeretnék előrukkolni saját dalokkal és néhány feldolgozással. A Parno Graszt pedig további zenei élményekkel kecsegtet. Izgalmas esztendő elé nézek…

KM-LTL

