Szívvel-lélekkel, összekovácsolódva

Két nyíregyházi csapat volt érintett a III. korcsoportos országos diákolimpiai döntőben, a lányok nyolcas mezőnyében. A Békéscsabán megrendezett viadalon egyazon kvartettbe is került a Bem József Általános Iskola és Móricz Zsigmond Általános Iskola csapata, az egymás elleni meccsüket 2:1-re a bemesek nyerték.

A Bem lányai a folytatásban a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola csapatai ellen is 2:1-re nyertek, így csoportelsőként jutottak be a négy közé. Az elődöntőben a székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola és Sukorói Tagiskola ellen 2:1-es vereséget szenvedtek, ami után jöhetett a bronzmeccs. Újra a Móricz ellen, és ahogy a csapat összes többi fellépése, ez is döntő szettben dőlt el, és megint a bemesek nyertek 2:1-re. A két nyíregyházi csapat közül a győztes örömkönnyek közepette ünnepelte a bronzérmet.

– Nagyon büszke vagyok a lányokra, megérdemelték a bronzérmet, hiszen sokat dolgoztak ezért a sikerért egész évben, és szívüket-lelküket kitették azért, hogy ez a csapat így összekovácsolódjon. Örülök annak, hogy sikerült öregbítenünk a Bem-iskola hírnevét – fogalmazott Savic Bernadett edző, akinek a munkáját másodedzőként Fodor Gábor segítette.

A bronzérmes csapat tagjai voltak: Bogár Dorina, Bugyi Eszter, Czene Dorka, Földi Boglárka, Kindrusz Doroti, Kostyál Tamara, Lengyel Réka, Rufin Martínez Lilian, Schmidt Boglárka, Szabó Réka, Szemán Laura, Zsidai Kamilla. A csapatból Kindrusz Doroti kapott különdíjat.

