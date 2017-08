Szlovénia, a felfedezésre váró csoda

Bár a szomszédos Szlovénia hozzánk igen közel helyezkedik el (például az Adriai-tenger Budapesttől mért távolsága 583 km, 5 és fél órás autóút), különböző okok miatt sokan mégsem választják úti célul a klasszikus mediterrán tengerpartja mellett még nagyon sok más, az év minden szakában sokszínű vonzerővel rendelkező desztinációt.

A közelmúltban Szlovénia két olyan politikai vonatkozású eseménnyel került a közvélemény érdeklődésének a középpontjába, amely egészen biztosan ráirányította a figyelmet e kis államra. Az egyik Donald Trump és az újdonsült first lady, Melania Trump „hivatalba lépése”. A hölgy ugyanis születési nevén Melanija Knavs szlovén-amerikai modell, aki a délkelet-szlovéniai Sevnicában látta meg a napvilágot. Ez a tény jelentősen megnövelte az amerikai turisták számát Szlovéniában.

A másik hír az egyébként nem újkeletű szlovén–horvát tengerjogi viták felerősödése volt. S talán még egy aktuális, Szlovéniával is kapcsolatos tudósítás: Budapest egyik közterülete a jövőben a „Ljubljana tér” nevet viseli majd, a lépést a két főváros közötti jó kapcsolat továbbfejlesztése indokolta.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is bebarangoltam Szlovéniát, e turisztikai szempontból valóban csodálatos kis országot. Induljunk bármely irányból, s bármerre tartsunk is, látnivalók kavalkádja fogadja a turistákat.

Az Alpok napos oldala

A négy nagy európai földrajzi régió, a Kárpát-medence, az Alpok, a Dinári-hegység és a Mediterráneum találkozásánál nagy változatosságban tárul elénk mindaz a szépség és gazdagság – kulturált síkvidékei tájak (Muravidék), történelmi hangulatú városok (Ljubljana, Lendva, Predjama, Bled, Skofja Loka), alpesi magashegységek (Júliai- és Kamniki-Alpok, Karavankák), csodálatos karsztformavilág (Dinári-hegyvidék nyúlványai) és nem utolsósorban jellegzetes, ódon hangulatú kis városkákkal tarkított mediterrán tengerpart (Isztria-félsziget északi peremén, Koper, Portoroz, Piran) –, amely a változatos természeti adottságokkal rendelkező Európa keresztmetszetét („Europe in miniature”) mutatja meg számunkra. Az „Európa kicsiben” sokatmondó minősítés mellett találkozhatunk még több más, az országra ugyancsak jellemző kifejezéssel is, mint például „Európa zöld kincsestára” vagy „Az Alpok napos oldala”.

Történetesen, ha a Szlovéniába utazó turista magyar, nyilván Magyarország irányából a Muravidéken (Prekmurje) keresztül vezet az útja az ország belsejébe. Ezt feltételezve egy lehetséges és minden bizonnyal a látnivalókat és az élményeket tekintve szemet gyönyörködtető útvonal lehet az alábbi: Lendva (Lendava) – Trojan-hágó – Ljubljana – Postojna – Predjama (Predjamski grad) – Skocjan – Lipica – Skocjan – Koper (Kapodistria) – Izola (Isola) – Piran (Pirano) – Portoroz (Portorosa).

Versenyképes árak

Az ár-érték arányt tekintve, a szlovén tengerparti úti célok a magasabban jegyzett kategóriába tartoznak, de a főidény előtt „versenyképes” áron vakációzhatunk itt.

– Dr. Komáromi István, Nyíregyháza –

