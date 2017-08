Szoborparkkal tisztelegnek az őseik előtt Tiszakanyáron

Az ünnepi parkavató a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. majd a település polgármestere lépett a mikrofonhoz.

– Elmondhatjuk, hogy a testület közös gondolkodása és kitartó munka szép eredményt hozott – kezdte ünnepi beszédét Háda György polgármester Tiszakanyáron 18–án, pénteken délelőtt a „Honfoglalás Park” átadási ünnepségén. Községünk egy szép parkkal, szobrokkal, és egy állandó szabadtéri színpaddal gazdagodott… Történelmünk nélkül, ereklyék és jelképek nélkül nincs ország. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk! Legyünk büszkék elődeinkre, emlékezzünk rájuk tisztelettel és becsülettel. Aki a múltról emlékezik, az a jelenről gondolkodik, és a jövőről álmodik…Amikor belépünk ebbe a parkba, tisztelgünk és fejet hajtunk régvolt tiszakanyári elődeink emléke előtt is. Ők is hittek a jövőben és építették ezt a közösséget, ezt a települést. Hittek a nemzetünkben és a békés emberi élet lehetőségében…Nekünk a ma élő generációnak is meg van a mindennapi feladata a családdal, a munkával, gyerekekkel, és a közösség dolgaival is. Utánunk következő generáció részére is marad bőven tennivaló, elvégzendő feladat. Tiszakanyár van, volt és lesz. Ebben biztos vagyok…Történelmünk jelentős alakjai szobrának „társaságában” itt lehetünk, az sok embernek az összehangolt munkájával sikerült elérni. Köszönet valamennyi alkotónak, szakembernek, hogy időre és igazán kitűnő minőségben elkészült Tiszakanyár új színfoltja, talán még úgy is fogalmazhatok: „nevezetessége”

Ezt követően Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter köszöntötte a település parkavató ünnepségén megjelent lakosságát.

–Tiszakanyár több mint hatszáz éves település – kezdte ünnepi köszöntőjét térség országgyűlési képviselője, nemzeti fejlesztési miniszter, majd többek között a következőket mondta.

–Jó látni a folyamatos fejlődést, a település vezetőinek és lakóinak tenni akarását, jövőbe vetett hitét. Körülnézve láthatjuk örökségünket, az életigenlő, erős, összetartó, magabiztos közösséget. A közös eredmények feletti közös öröm mutatja, milyen erős bennünk az összetartozás érzése. Tiszakanyár igazi sikertörténet lesz, ha összefogunk érte.

Személyes élménnyel zárta baráti hangú köszöntőjét a miniszter.

– Az irodám falán kint van egy idézet. Muhhammad Ali mondta, így szól:

A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. A lehetetlent megcsináltuk itt Tiszakanyáron is!

A Hét Vezér, István király és Árpád vezér alakját Kótér László szatmárnémeti fafaragó mintázta meg. A székely kaput Waun Péter székelyudvarhelyi fafaragó készítette. A karmai közt kardot tartó Turul madár, Zagyva László szobrászművész alkotása.

Az ünnepi beszédek elhangzását követően a parkot és az alkotásokat Gyetkó László római katolikus plébános áldotta és szentelte meg.

A magyar történelem évszázadait felidéző park létrehozásában a település Önkormányzata az avatóünnepség kulturális műsorával is maradandót alkotott.

Az elsőként mikrofonhoz lépett Kós Bálint Hunor, az Ismerős Arcok Nélküled című számának előadása előtt, egy nem mindennapi pillanat játszódott le az első sorokban. Dr. Seszták Miklós a mellette ülő kis „művész” zakójának zsebébe tette a díszzsebkendőjét, /mely az öltözetek díszítőelemévé vált/ ezzel is biztatva a sikeres szereplésre. Ezt követően szavalatok, a Kanyári Dal és Nótakör, a Cigándi Sarkantyús néptánccsoport és a Kanyári Táncos Lányok léptek először a frissen felavatott színpadra, szólót táncolt Bohács Brigitta és Éder Róbert. A műsor összeállításában megismerhettük múltunkat, hagyományainkat, a szavalatok, az énekek és a néptáncok bemutatásával.

A haza, a hazaszeretet, a nemzeti büszkeség alapvető érzéseink, áthatják mindennapjainkat. A szoborpark is ezt az érzést testesíti meg: azoknak állít emléket, akik valóban méltók rá. A parkavató ünnepség a Székely Himnusz közös eléneklésével ért véget.

– Vincze Péter –

