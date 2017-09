Szombaton öt órakor már pályán lesz a Nyírbátori FC

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a teljes szombati NB III-as fordulót még 17.30-as kezdési időponttal írta ki, holott a másodosztályban már 16.30-kor kezdődnek a villanyfény nélküli pályákon a meccsek. A keleti országrészben még korábban sötétedik, ezt pénteken az MLSZ-ben is belátták, így Nyírbátorban végül 17 órakor kezdődik a Putnok elleni mérkőzés.

Tizenkét mezőnyjátékossal

– Nincs vége a bennünket sújtó balszerencsesorozatnak, sajnos megvan a hatodik hiányzónk is – közölte a rossz hírt Ambrusz Árpád, az NYFC edzője. – Vámos Márk is megsérült, két hétig pihentetnie kell a térdét, de az sem kizárt, hogy rá is műtét vár. Rajta kívül az eltiltott Pálinkás Gergő, Nagy Bence és Reznek Donát, valamint a már műtéten átesett Müller Zsolt és Fenyőfalvi Csaba sem léphet pályára. Mindössze tizenkét bevethető mezőnyjátékosunk maradt.

Az ellenfél ráadásul komoly játékerőt képvisel, Putnokon azt is a fejükbe vették, hogy célba veszik az NB II-be jutást.

– Kezdhettük volna jobban a bajnokságot, jobban örülnék, ha két győzelmünk és egy vereségünk lenne, de a mérlegünk éppen fordított – folytatta Ambrusz Árpád. – A mutatott teljesítmény alapján mégis bizakodó vagyok, mert sehol nem játszottunk alárendelt szerepet, csakis a helyzetkihasználásunkon múlott, hogy nem vagyunk sikeresennek. Nagy baj lenne, ha bárkinek a fejében is megfordulna, hogy rossz úton járunk, nagyon hosszú még a bajnokság. Csak éppen az a baj, hogy a kieső fiatal játékosokat még fiatalabbakkal tudjuk pótolni, akik kevés tapasztalattal rendelkeznek. Ugyanakkor ennek van örömteli része is, hiszen a fejlődésük biztosított. Most mondhatnám, hogy bajban ismerszik meg, hogy ki a barát, és abban is bízom, hogy ennyi rossz után most már valami jó is történik velünk.

Pont került a bátoriakkal hosszabb ideje tárgyaló Fekete Tamás ügyére, és eldőlt, hogy a legutóbb Kazincbarcikán szereplő futballista az NYFC-ben folytatja, és már szombaton is pályára léphet.

