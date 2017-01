SZON HÉTVÉGÉRE Nem baj, ha nagyon fagy

Vannak horgászok, akik alig várják, hogy vastagra hízzanak a jegek a tavakon, hiszen akkor mehetnek lékhorgászatra, aminek egészen különleges varázsa van. Mivel hazánkban az időjárás a téli hónapokban is igen szélsőséges, olykor éveket is kell várakozniuk az érdeklődőknek a lékhorgászatra, azonban az elmúlt napok extrém hideg időjárása nekik kedvezett.

Lékversenyt rendeznének

– Meg kell becsülnünk, hogy most ilyen kemény hideg van, a lékhorgászatot kedvelőknek most kell megragadniuk az alkalmat. Néhányan éltek is a lehetőséggel, voltak olyan horgászok, akik ezekben a napokban szerencsét próbáltak a Leveleki víztározón – mondta el érdeklődésünkre Mikucza Zsolt, a víztározó halgazdálkodási jogával rendelkező Nyírségi Hal és Vad Kft. ügyvezető igazgatója. – A tó teljesen befagyott, alkalmas lékhorgászatra. Ha lenne 20–25 bátor nevező, szívesen rendeznénk a tavon egy jó hangulatú lékversenyt, egy úgynevezett „januálist”. Oly ritkán van erre lehetőségünk, szép emlék maradna minden bizonnyal a résztvevőknek.

A lékhorgászat apró titkairól Kocsis Ferenc halászati őrt faggattuk.

– A jég mindenhol 20 centiméter vastagság felett van, biztonságos rajta a közlekedés. Léket fúróval érdemes készíteni, mivel kevesebb zajjal jár, ha baltával ütjük-faragjuk a jeget, elriad a hal. A fúróval készített 20–25 centiméter átmérőjű lyukon kifér a nagyobb méretű csuka is. Igaz, volt már példa, hogy nagyobb méretű csukát sikerült a horgásznak megakasztania, s körbe kellett vágni a léket. A lékben lehet horgászni élő hallal, műcsalival, s van, aki pergetéssel is megpróbálkozik. Most a lékhorgászok itt nálunk nem jártak sikerrel, azonban érdemes próbálkozni, hiszen a csukaállomány jelentős. Mivel nagy területű a tó, nem könnyű eltalálni, hogy hol vannak az apró halak, mert ott vannak a csukák is. Ha egyik nap nincs kapás, akkor másnap máshol kell léket fúrni. Szerencsére ezek a fúrt lékek nem balesetveszélyesek, nem tud beleesni senki sem – tette hozzá Kocsis Ferenc.

Sose menjünk egyedül!

A kis lyuk ellenére számtalan veszély leselkedhet a horgászokra a jégen, s ezekre is fel kell készülni, illetve a szabályokat be kell tartani.

– Az előírások szerint tilos a tavak jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, a folyók jegére pedig nappal sem szabad rámenni – sorolt fel néhány fontos tudnivalót Kocsis Ferenc. – Soha ne egyedül menjünk a jégre, legyen társunk, hogy segítséget hívhasson baj esetén. Mivel kisebb és nagyobb lékek is készülhetnek, távozáskor jól láthatóan jelöljük meg azokat a helyeket, például beletűzött nádszálakkal, nádkévével vagy száraz ágakkal, ugyanis egy BM-rendelet szerint a léket 50 méterről jól felismerhető módon kell jelölni.

KM-MML

