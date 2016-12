Szorítja az idő a taxisokat

Január elsejétől törvény kötelezi a taxisokat is az online kassza használatára, azonban a jelenlegi szabályozás szerint az 50 ezer forintos állami támogatást csak december 31-éig vehetik igénybe. Ezzel első hallásra nem is volna semmi probléma, ha a gyártó cégek ne késlekednének a pénztárgépek leszállításával úgy, hogy a megrendelők a forgalmazónak már az előleget is megfizették – hívta fel lapunk figyelmét az anomáliára egy nyíregyházi taxisofőr.

A pénztárgép megvásárlásához mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Ruman József

Egyeztet a forgalmazóval

Ruman József elmondta: előlegként 31 ezer 750 forintot már kifizetett, de még mindig nem érkezett meg a pénztárgép. A megyeszékhelyen élő férfi folyamatosan egyeztet a debreceni forgalmazóval, mert attól tart, hogy nem érkezik meg időben az online kassza, és így bukja az állami támogatást.

– Csak annyit tudok, hogy a leszállítás időpontja bizonytalan, ami számunkra, a taxisokra nézve finoman szólva is igen aggályos. A kötelező elektronikus pénztárgép megvásárlásához mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, sőt ha az nem érkezik meg időben, akkor elveszíthetjük a jogosultságot az 50 ezer forintos állami dotációra is – panaszkodott Ruman József, aki úgy gondolja, határidő ide vagy oda, mivel ő kifizette az előleget és a szerződése szerint járt el, mindenképpen jogosult az állami támogatásra.

Ígéretet tettek a gyártók

Megkerestük a problémával azt a debreceni forgalmazót, aki Ruman Józseffel (és még sok-sok megyebeli taxissal) leszerződött. Soóky Árpád, az eSZeSlabor Kft. ügyvezetője igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Mint mondta, valóban bizonytalan a kaszák leszállításának az időpontja, de a gyártók biztosították őt arról, hogy a két ünnep közt mindenképpen megérkeznek.

– Egy kecskeméti és egy budapesti gyártóval állok kapcsolatban, mindketten azt ígérték, hogy időben meg fognak érkezni az elektronikus pénztárgépek. Erről természetesen tájékoztattam az ügyfeleimet, akik közt vannak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek is – mondta lapunknak az ügyvezető.

Soóky Árpádtól megtudtuk azt, hogy míg a budapesti gyártó az előleg befizetésével megelégszik, és a fennmaradó összeget csak a szállítás után kéri, addig a kecskemétiek a teljes vételárra igényt tartanak, csak ebben az esetben adják át az online kasszát.

Utóbbival nem feltétlenül ért egyet Soóky Árpád, de mint fogalmazott, ez a cég üzletpolitikája.

– Tarnavölgyi Gergely –

Kitolhatják a határidőt?

Lapunk információi szerint a kecskeméti cég olcsóbban gyártja le a pénztárgépeket, de még így is jócskán százezer forint fölötti összegbe kerül egy darab kassza.

Ha pedig innen nézzük a dolgot, teljesen érthető a taxisok aggodalma, hisz valóban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a január elsejétől életbe lépő szabályozás miatt, nem beszélve arról, ha a gyártó késlekedik, az állami támogatásnak is búcsút inthetnek.

Ehhez csak annyit fűzött hozzá Soóky Árpád: hallani olyan híreket, hogy az állami támogatás igénybe vételének határidejét későbbre tolják.

Borítékolható: ezt a taxisok is díjaznák…

VISSZA A KEZDŐOLDALRA