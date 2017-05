Szorosabbra fűznék az eddigi együttműködést

Hatékonyabb képzés

Az agrártárca hivatalos honlapjának tudósítása szerint Fazekas Sándor különösen fontosnak nevezte, hogy a keretmegállapodás erősíti a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a NAK között a munkát, ezáltal hatékonyabbá és gyakorlatorientáltabbá válhat a szakképzés. Hozzátette: azt szeretnék, hogy az agrárszakképző intézményekben minél több gyerek tanuljon, és erősödjön a felnőttképzés is. Mint fogalmazott, a jövő szakembereinek magas színvonalú iskolarendszerű képzésre, a tudás megújítását szolgáló továbbképzésekre, valamint a duális képzési rendszer kibővítésére van szüksége, ez pedig szorosabb együttműködést kíván meg az agrárszakképző iskolák és az őket körülvevő gazdasági-társadalmi környezet, a gazdatársadalom között.

A földművelésügyi miniszter hangsúlyozta: a versenyképes agrárszakképzés érdekében hozta létre a minisztérium az elmúlt években az egységes agrárszakképzési hálózatot, amelyben 63 intézmény működik. A koncepció helyességét igazolja, hogy a 2016/17-es beiskolázási adatok emelkedést mutattak – mondta. Az idei tanévben 8195-en iratkoztak be az intézményekbe, 2,7 százalékkal többen az előző évinél. A most következő tanévben is hasonló az érdeklődés a gyerekek részéről – jegyezte meg Fazekas Sándor.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA