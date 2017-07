Szövetkező szupernagyik – munkában a nyugdíjasok

Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, hiszen vannak közöttünk olyanok, akik éreznek még magukban erőt a munkához, s a nyugdíj mellé jól jön egy kis kereset is. Talán elég, ha csak annyit mondok, hogy az átlagnyugdíjakat tekintve megyénk az utolsó helyen áll hazánkban – mondta lapunknak Román Demeterné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége elnöke.

– Úgy gondolom, hogy elsősorban azokat várják vissza a munka világába, akik negyven évi munkaviszony után mentek nyugdíjba. Az idősek sok tapasztalattal rendelkeznek, de nem hallgatjuk el, hogy sokan megkoptak az elmúlt évtizedekben, a nyugdíjasok nagy része mozgásában korlátozott. Kérdés az is, milyen munkalehetőségek közül választhatnak majd. Minden bizonnyal más-más lehetőségük lesz munkára Nyíregyházán, mint mondjuk Fehérgyarmat, Mátészalka, Vásárosnamény térségében. Konkrét lehetőségekről nem tudok, egyedül a Coop jelentette be, hogy alkalmazna nyugdíjas kereskedőket. Mi is próbálunk felkeresni boltokat, vállalkozásokat, gyárakat, de fix ajánlatokat még nem kaptunk. Sőt, egy üzletben megmosolyogtak bennünket, amikor meghallották, miről lenne szó – tette hozzá az elnök.

Dr. Farkas András, hazánk közismert „nyugdíjguruja” a nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvény júliusi hatályba lépését követően részletes elemzést írt arról, miért érdemes a nyugdíjasoknak belépniük egy ilyen szövetkezetbe. A szakember szerint a jogszabály kísérletet tesz arra, hogy megszüntesse a nyugdíj melletti munkavégzés eddigi legnagyobb akadályait.

Megszűnik az akadály

– A nyugdíjasok kapcsolati tőkéje, ahogy idősödnek, gyorsan apad, így egyre kevesebb lehetséges munkáltatóhoz képesek eljutni, a legtöbb esetben néhány sikertelen próbálkozás után feladják a kísérletezést. Egy közérdekű nyugdíjas szövetkezet (knysz)nagyban elősegítheti a közvetítést, a dolgozni kívánó nyugdíjasok és a nyugdíjasokat alkalmazni kívánó munkáltatók közötti közvetítő szervezetként működhet, akárcsak a diákszövetkezetek.

A szövetkezeti rendszer gyógyírt hozhat az anyagi természetű nehézségekre is, hiszen a nyugdíjas tagok díjazását gyakorlatilag semmilyen közteher nem terheli az szja-n kívül, de az szja alól is mentesülni lehet a mindenkori minimálbér (sőt, annak kétszerese) erejéig. A „szövetkezeti szupernagyikat” foglalkoztató munkáltató nem a magas közterhekkel terhelt munkabért fizeti a munkavállalónak, hanem a szövetkezetnek fizet szolgáltatási díjat, a nyugdíjas taggal pedig a szervezet számol el – fejtette ki dr. Farkas András.

A munkáltató mentesül a bérrel kapcsolatos összes közteher és bérszámfejtési adminisztráció alól, miközben sem betegszabadságot, sem szabadságot, sem munkaszüneti napokat nem kell fizetnie a szövetkezeti tagok után. Ha nincs megelégedve a knysz-tag tevékenységével, csak jelzi a szövetkezetnek, hogy „öregdiák”-cserét kér.

– Az új szövetkezeti forma előnyös közteherviselési feltételeket teremt mind a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, mind a nyugdíjas tag, mind a szövetkezet szolgáltatását igénybe vevő, azaz a foglalkoztatók számára – summázott a nyugdíjguru, majd hozzátette: „Őszintén remélem, hogy nyugdíjasok tízezreinek nyújthatnak kielégítő foglalkoztatási lehetőséget a hatálybalépés napját követően valószínűleg gombamód szaporodó közérdekű nyugdíjas szövetkezetek.”

Hatékony együttműködés

A Butykatelepen élő, 66 esztendős Hollik János is úgy véli, a dolgozni vágyó és tudó nyugdíjasok egyértelműen nyertesei lesznek a jogszabályváltozásnak. Az évtizedekig építőiparban dolgozó, máig aktív családfő így nyilatkozott lapunknak: – Korábban nem volt kifizetődő visszatérni a munkaerőpiacra, ezért sokan inkább „letették a lantot”, s ezzel együtt magukkal vitték értékes tudásukat, tapasztalataikat, kapcsolati tőkéjüket, a helyükre kerülőknek pedig mindent az alapoktól kellett újraépíteniük. Az égető (szak)munkaerőhiányra és a pozitív változásokra tekintettel, bízom a generációk hatékony együttműködésében. Ha az idősek szakmai bölcsessége párosul a fiatalok lendületességével és kreativitásával, abból csak jó sülhet ki a munkaadók és a munkavállalók számára!

