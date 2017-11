Szpari – A hajrával valóban nem volt gond

Minden jó, ha a vége jó! Vagy mégsem? A Szpari a vasárnapi villanyfényes meccsen nem túl acélos játékkal csak legyűrte a csákváriakat és ismét három ponttal lett gazdagabb. Ez természetesen jó! A játék? Sok volt a tanácstalanság, a rossz passz, az elhibázott lövés. Ám az is igaz, hogy szünet után látszott a nagy akarás, aminek most szerencsére nem nyögés, hanem győzelem lett a vége.

– Az első félidőben kevésbé kontrolláltuk a védekezésünket, így az ellenfelünknek adódott lehetősége a kontrákra – kezdte visszapillantását a vasárnapi találkozóra Lucsánszky Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Támadásban pedig még nem tudtuk felőrölni őket. Megpróbáltuk feltörni a kilenc emberrel védekező csákváriakat, ám ehhez át kellett adni a saját térfelünket. Sajnos még nem olyan folyamatos a játékunk, hogy ez könnyen menjen.

A második félidőre elsőként a csákváriak érkeztek ki a pályára, a hazaiak néhány perces késéssel követték őket. Ezek szerint volt miről beszélni az öltözőben.

– Igen – kezdte válaszát Lucsánszky Tamás. – Több dologra is felhívtam a figyelmet, például rosszal passzoltuk a labdát a szélekre. Kihangsúlyoztam, hogy a védekezésre is jobban kell ügyelni, illetve ami talán a a legnagyobb gond, hogy mindig meg kell nyugtatni a csapatot. Látom és tisztában vagyok a hiányosságokkal, ám ennek nem lenne szabad idegeskedést szülnie a pályán. Meg kellett nyugtatni a játékosokat. Szünet után nem sokkal Forró Gyula kényszerből jött le, azt követően jól álltak be a cserék, Sinanovics Sinan és Bajzát Péter egyaránt. A szünet után már voltak tetszetős támadásainak, helyzeteink, lehetőségeink és ezekből egyet sikerült értékesíteni.

– A legfontosabb tanulság az, hogy meg kell találnunk az egyensúlyt a védekezés és a támadás között, mindkettőt kontrollálnunk és irányítanunk kell. Amivel egyértelműen elégedetlen vagyok még, az a támadások minősége, hatékonysága. Ám ehhez kell a legtöbb idő, ráadásul még mindig nem játszunk kellő bátorsággal – így Lucsánszky Tamás.

Az előző, utazásos héthez képest most nyugodtabb napok, itthoni edzések következnek. Vasárnap pedig az újabb megmérettetés, mégpedig Cegléden.

KM-ML

