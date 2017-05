Szpari – A két sima után most fordított jött

A legutóbbi tizenegy meccsén veretlen Puskás Akadémia vendége volt szerdán a Nyíregyháza Spartacus. A remek játéktéren alig mondták ki a résztvevők, hogy éljen élje, máris rezdült mindkét háló. Sajnos a nyíregyháziak annyira örültek a korai vezetésüknek, hogy elméláztak, és a felcsútiak szinte rögtön egalizálta.Ezt követően mindkét csapat a biztonságot helyzete előtérbe, ám mindkét oldalon adódtak helyzetek. Megyeri Gábortól egyszer bravúr kellett, Szokol Zsolt kétszer is meleg helyzetben mentett, Márkvárt Dávid két ziccert is elhibázott. A másik oldalon Rudolf Gergely előbb fejessel növelhette volna góljai számát, majd jobb lábas bombáját kipiszkálta ki a bal sarokból Hegedűs Lajos.

A második félidőben ugyanúgy adódott lehetőség a hazaiak és a vendégek előtt is. Aztán a a vendégek mintha megelégedtek volna az iksszel, egyre inkább a védekezésre összpontosítottak. A hajrá kezdetére góllá ért a felcsútiak mezőnyfölény, egy formás akció végén megszerezték a vezetést. A győzelmet a ráadásban még be is biztosították.

Legutóbb szerzett, most kapott gólt a Szpari a kilencvenkettedik percben. Igaz ez már nem osztott és nem szorzott. Dajka László irányításával a két győztes meccs után most kikapott a Szpari. Ez a vereség benne volt a pakliban, lehet készülni a vasárnapi, megyei derbire.

KM-ML

Puskás Akadémia – Nyíregyháza Spartacus 3-1 (1-1)

Felcsút, Jv: Vad II. István (Ring, Tóth II)

Puskás Akadémia: Hegedüs L. – Heffler T., Vanczák, Tóth B., Spandler – Zsidai – Prosser (Csilus 84.p), Márkvárt, Sándor Gy., Nagy Zs.(Szakály 60.p) – Tischler (Lencse 66.p). vezetőedző: Pintér Attila

Nyíregyháza: Megyeri – Szokol, Rubus, Máté, Farkas – Holdampf (Ur 83.p), Kártik – Rudolf, Tisza (Rezes 85.p), Szécsi – Takács (Dragóner 71.p). vezetőedző: Dajka László

