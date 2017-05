Szpari – A második félidő feléig bírták

Biztatóan indult, végül vereséggel zárult a Szpari szerdai, felcsúti fellépése. A másodosztályú focibajnokság listavezetője ellen korán vezetéshez jutottak a nyíregyháziak, de igazán örülni sem tudtak a gólnak, azonnal kapták rá a választ.

A hajráig maradt a döntetlen, aztán a Puskás Akadémia előbb eldöntötte a három pont sorsát, majd a ráadásban be is biztosította a győzelmét.

– Bátran kezdtük a mérkőzést, és ehhez még jött a szép gólunk is – kezdte visszapillantását a szerdai meccsre Dajka László, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

Ilyenre nem lehet felkészülni

– Akkor gondolni sem mertem volna arra: egy perc sem kell ahhoz, hogy válaszoljon az ellenfél. Arra nem lehet felkészülni, hogy ilyen dekoncentráltak legyünk, ilyen könnyű gólt adjunk a listavezetőnek. Úgy gondolom, hogy az első félidőben teljesen pariban voltunk, mindkét csapat előtt adódott lehetőség a gólszerzésre.

– Szünet után már csak a kontráinkban volt veszély, egyre inkább kezdtünk elfogyni fizikálisan. A hazaiak nyomása ellenére jó ideig tartottuk a döntetlent, majd amikor vezetéshez jutottak, kockáztattunk. Nem jött be, sőt a Puskás megszerezte a harmadik gólt. A második félidő közepéig egyenrangú partnerek voltunk, nincs más hátra, mint dolgozni tovább, készülni a következő mérkőzésekre – így Dajka László.

KM-ML

VISSZA A KEZDŐOLDALRA