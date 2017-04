Szpari – Dajka László: Az a fajta edző vagyok, aki vereségre soha sem gondol

Nem várt eredményeket is hozott a labdarúgó másodosztály vasárnapi fordulója. A listavezető felcsútiak csak döntetlent értek el a vendég mosonmagyaróváriak ellen. A másik váratlan, de a Spartacus szurkolói, no meg a csapat által is igen várt eredmény a nyíregyháziak sikere volt. Mégpedig az exszparistákkal tűzdelt, a forduló előtt a harmadik helyen álló Soroksár ellen. Az eredmény már ismert, az új mester, Dajka László premierje győzedelmes, három pontot érő volt. A sokat jelentő találatot a csapat egyik nagy rutinnal felvértezett játékosa, Rudolf Gergely szerezte.

Meglepték az ellenfelet

– Az a fajta edző vagyok, aki vereségre soha sem gondol, az sajnos mindig jön magától –kezdte érdeklődésünkre Dajka László. – Két nap alatt csodát nem lehet tenni, megpróbáltunk szervezettséget vinni a játékba, a védekezésben néhány új elemet begyakorolni. Úgy vélem, sikerült meglepni a soroksáriakat, mert bár az első félidőben többet birtokolták a labdát, igazából nem tudtak mit kezdeni velünk. Támadásokra is futotta tőlünk, több szögletet is kiharcoltunk.

Még két nagy helyzet

– Szünet után a hazaiak még nagyobb erőt fektettek a támadásokba, ezzel persze kinyíltak és lehetőséget adtak a kontrajátékra. Szerencsére sikerült is vezetéshez jutnunk, sőt ezt követően a két nagy helyeztünk alapján akár három–nulla is lehetett volna az eredmény, ami azért túlzó lett volna. Nagyon örülünk a sikernek, igen jól jött ez a három pont, és gratulálok a srácoknak. Ám azt is látom, hogy nekünk minden mérkőzés nagyon nehéz lesz – így Dajka László.

Ami a hátralévő találkozókat illeti, a következő fellépést a vasárnapi vendégek, a szolnokiak elleni játék fogja jelenteni.

KM-ML

