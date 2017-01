Szpari – Ebből a melóból lehet kalács!

Ezért találták ki a külföldi edzőtáborozásokat. Amíg itthon repkednek a mínuszok, cudar az idő, addig a törökországi Belekben pluszok vannak (10–12), zömében napsütésben, igazi zöld gyepen tréningezhetnek a Nyíregyháza Spartacus focistái. Igaz, párszor szemerkélt az eső meg kissé feltámadta szél, a körülmények adottak voltak a munkához, az erőgyűjtéshez.

– Minden rendben van, remek feltételek között edzhetünk, és fáradt kutyák vagyunk – kezdte szombaton este beleki beszámolóját Törtei Tamás, a Szpari játékosa. – Úgy vélem, otthon a tíz százalékát tudtuk volna elvégezni az itteni munkának, így aztán mindenképpen hasznos ez az edzőtábor. Keményen melózunk, de hát csak ebből lehet kalács.

Remek állapotú pályákon

– A szállodától mintegy negyedórányi buszozásra van az edzőközpont nyolc–tíz pályával, amelyeknek többsége kitűnő állapotban van. Kemények, de érdekesek az edzések, mindenki odateszi magát. Örömteli, hogy a térdem rendben van, a korábban szintén hosszú időszakot kihagyó Rudolf Geri és

Dvorschák Gabi is ugyanolyan intenzitással dolgozik, mint a többiek. A szállodában van konditerem és uszoda is. Az edzőterem nem olyan nagy, mint mondjuk otthon bármelyik nagyobb konditerem, de számunkra megfelelő.

Zsuga, videojáték és tanulás

– A szálloda minden szempontból kitűnő, a szobák kényelmesek, a kaja a szokásos. Nincs nagy nyüzsgés, három–négy focicsapat van még rajtunk kívül. A nagyüzem január végén és február elején lesz, amikor már az edzőmeccsek is beindulnak.

– Az edzéseken kívüli időben leginkább pihenünk, hiszen kell is a nagy meló után. Én még a tengerparton sem voltam, van, aki már meg is merült a hírek szerint azért nem túlságosan meleg vízben. Esténként a szokásos edzőtábori programokkal ütjük el az időt. Akadnak, akik zsugáznak, mások olvasnak, filmet néznek vagy videojátékkal játszanak. Én tanulok is, hiszen C-licences kurzusra járok. Hétfőn délelőtt még edzünk egyet, késő délután pedig indulunk haza. Remélem, hogy a visszaút nem lesz olyan kalandos, mind az idejövetel. Keddre szabadnapot kaptunk, szerdától pedig otthon folytatjuk a munkát – így Töri.

