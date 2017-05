Szpari – Elengedték Fortuna kezét

A magyar futballközegben ritka, mint a fehér holló az a szeretetnyilvánítás, amivel Dajka László szembesülhetett Sopronban. Holott az ellenfél, jelesül a Nyíregyháza Spartacus NB II-es edzőjeként tért vissza korábbi állomáshelyére. Más kérdés, hogy a Szpari elbukta a találkozót, így az örömbe ürüm vegyült.

– Egy évet dolgoztam ott, a jelek szerint nem felejtettek el – utalt a múltra Dajka László, aki természetesen a találkozót is értékelte. – Számomra érthetetlen módon langyosan, visszafogottan kezdtük a mérkőzést. A hazaiak erre ráéreztek, uralták az első félidőt. A kapkodás következményeként kapott buta gól után is felhozta őket, övék volt ez a szakasz. A szünetben rendeztük a sorokat, és a folytatásban azt csapatot láttam viszont, amely ahogy eddig is, most oda tette magát. Közel álltunk az egyenlítéshez, de úgy gondolom, az első játékrész miatt ezt már Fortuna sem akarta, mert elengedtük a kezét. Ehhez annyit, egyértelműen azon az úton kell tovább haladni, amit a második félidőben produkáltunk. Egy dolgot viszont magamra vállalok: rossz döntést hoztam a bal oldali védő pozícióját illetően, hozzáteszem, de úgy gondolom, nem ezen ment el a mérkőzés.

KM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA