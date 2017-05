Szpari – Fáradtság és rossz döntések

Két, immáron komolyabb tét nélkül játszó focicsapat mérkőzését láthattuk vasárnap délután Nyíregyházán. A bajnokág előtt még mindkettő feljutási álmokat szövögetett, erre a Nyíregyháza Spartacusnak már régóta nem volt reális esélye, és a vendég Békéscsaba is kiszállt ebből a körből. Ez a fajta tétnélküliség egy remek meccset is hozhatott volna, ami részben össze is jött. Az első félidőben a hibáktól eltekintve jól játszottak a hazaiak és kétgólos előnyre tettek szert.

Úgy indult, ahogyan kell!

Szünet után azonban rákapcsolt a csabai alakulat és bebizonyította, hogy nem véletlenül várta a fordulót az ötödik helyről. Egyenlített, igaz, ebben „segítséget” kapott a haza védelemtől.

– Úgy indult a mérkőzés, ahogyan annak hazai pályán mindig kellene – kezdte visszapillantását a vasárnapi találkozóra Dajka László, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Uraltuk a játékot, jöttek a gólok is. Azzal tökéletesen tisztában voltam, hogy a kétgólos előnyünk ellenére nehéz második félidő vár ránk. Igaz, az ellenfelünk komoly helyzetet nem tudott kialakítani, az egyéni hibáink elegendőek voltak ahhoz, hogy pontot szerezzen. Néhány játékosunk elfáradt, és emiatt rossz döntéseket hozott. A hiányzók ellenére az első félidőben remekül játszott a csapat, és a döntetlen ellenére nem tudom bántani a játékosokat, tették a dolgukat becsülettel.

Vasárnap a cserék után Megyeri Gábor, Kártik Bálint, Sinanovics Sinan és Dragóner Filip személyében négy focifiatal is a pályán volt. Ezzel kapcsolatosan Dajka László elmondta, hogy a következő két mérkőzésen is szeretne majd több lehetőséget adni a fiataloknak.

