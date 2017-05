Szpari – Nem sikerült bevenni a soproni várat

A bajnokság leghosszabb túrája várt a hét végén a Szpari játékosaira, hiszen vasárnap Sopronban léptek pályára. A hazaiak hat veretlen meccs után várták a nyírségieket, akiket ősszel legyőztek idegenben. Amolyan tapogatódzó játék után vezetéshez jutottak a soproniak. Rudolf Gergely, majd Tisza Tibor került helyzetbe, nekik nem sikerült a kapuba találniuk. Nem úgy a hazaiaknak, akik bő félóra elteltével növelték az előnyüket.

A második félidőben rátett egy lapáttal a Szpari, többször is szabadrúgáshoz jutottak, ám ettől többre nem futotta. Aztán csak siker koronázta a nagy akarást, Rudolf hatalmas góllal szépített. Ezt követően az egyenlítést is megpróbálták a nyírségiek, voltak is forró pillanatok a hazai kapu előtt, ám az eredmény már nem változott.

A vereség mellé még egy rossz hír: Takács Tamásnak eltörött az orra, kórházba kellett vinni.

Sopron–Nyíregyháza Spartacus 2–1 (2–0)

Sopron, 500 néző. Vezette: Radványi Ádám

Sopron: Heinrich – Fazekas, Sifter, Fehér Z., Németh M., Nagy P., Kapacina (Gyürki 69.) – Tóth D. – Eszlátyi (Horváth P., 81.), Erdélyi (Batizi-Pócsi, 53.), Garda. Szakmai igazgató: Supka Attila

Spartacus: Megyeri – Szokol, Máté, Rubus, Kónya – Holdampf (Sinanovich, 83), Kártik, Rezes, Tisza (Ur L., 46.), Takács T. (Szécsi, 64.), Rudolf. Vezetőedző: Dajka László

Gól: Garda (1–0) a 17., Erdélyi (2–0) a 33., Rudolf (2–1) a 74. percben

17. perc: Egy hazai akció végén Garda Géza 17 métere3s lövéssel vette be a vendégek kapuját, 1-0.

33. perc: Erdélyi László érkezett menetrendszerűen egy beadásra és közelről nem hibázott, 2-0.

74. perc: Rudolf Gergely 25 méterről nagy góllal szépített, 2-1.

Mesterszemmel

Supka Attila: – Hosszú böjt után sikerült győznünk. Régóta vártuk ezt a sikert. Az első félidőben jól játszottunk, sokat birtokoltuk a labdát. Szélső játékunk is nagyon jó volt. A második félidőben feljavult a Nyíregyháza, látszott, hogy minőségi futballistái vannak. Megérdemelten nyertünk egy jó csapat ellen.

Dajka László: – Köszönöm a közönség szeretetét. Nagyon langyosan kezdtünk az első játékrészben, a Sopron gyors játékával meglepett bennünket, a második félidő már a miénk volt, próbáltunk egyenlíteni, de csak 2–1-ig jutottunk. Gratulálok a Sopronnak.

