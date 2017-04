Szpari: Újabb fiaskó lefújás utáni füttykoncerttel

Na majd most! Bizonyára ebben bízott még mindig az a néhány száz drukkere, aki kíváncsi volt vasárnap délután a Szpari újabb meccsére. A piros-kékek az utóbbi időben eredményességben és játékban is messze elmaradnak attól, amit a szurkolók és persze a klub vezetői is látni szeretnének. Optimizmusra mindössze az adhatott reményt, hogy az a Cegléd volt az ellenfél, amely a forduló előtt hét ponttal kevesebbet gyűjtve állt a Szpari mögött hat hellyel a tabellán .

Ennek tükrében aligha volt meglepetés, hogy a vendégek elsősorban a védekezésre összpontosítottak. Hazai mezőnyfölénnyel indult a meccs aztán az első negyedóra után jött az első pofon, egy vendéggól. A játék képe nem nagyon változtatott, majd Rudolf Gergely egy távoli szabadrúgása után a labda a felső lécről pattant az alapvonalon túlra. Véber György viszonylag hamar cserélt, majd a ceglédiek előtt adódott két nagy lehetőség. A hajrára felpörögtek a hazaiak, Dragóner Filip egy ziccerből kétszer is eltalálta a kapust, majd Szokol Zsolt fejese után a felső lécről lepattanó labdát vágták ki a vendégvédők.

A második félidő úgy indult, ahogyan az első véget ért. A Szpari nyomott és igen korán sikerült egyenlíteni a jobb oldali akció utáni centerezésből. Továbbra is támadásban maradtak a hazaiak, volt is esély a fordításra, ám nem sikerült a kapuba találni. A hazaiak kettős cserével próbáltak frissíteni. Aztán ahogy teltek a percek, úgy lanyhult a hazaiak szorítása és ismét jött pár veszélyes vendégakció. És az újabb pofon, mert egy ismét kihagyott a hazai védelem, az üresen maradt ceglédi pedig nem vacillált, a hálóba fejelte a labdát. Ismét a hazaiaknak ismét futniuk kellett az eredmény után immáron sokadszor ebben a bajnokságban is ismét sikertelenül. Újabb fiaskó, füttykoncert a lefújás után. Jogos…

Nyíregyháza Spartacus-Ceglédi VSE 1–2 (0–1)

Városi Stadion, 800 néző, V.: Ducsai (Varga, Márkus)

Spartacus: Hermány – Szokol, Ur, Rubus, Farkas – Kónya (Rezes, 64.), Holdampf (Tisza T., 31.) – Szinanovics (Kártik, 65.), Rudolf, Szécsi. – Dragóner. Vezetőedző: Véber György

Cegléd: Mursits – Nagy S., Nánási, Albert I., Preklet – Takács P. – Tóth L. (Tihanyi, 65.), Lengyel (Asztalos, 56.), Albert., Peres – Szabó V. (Karacs, 86.). Vezetőedző: Miskei Attila

Gól: Szabó V. (0–1) a 16., Dragóner (1–1) a 48., Takács P. (1–2) a 80. percben

Percek, események

16. perc: Egy jobb oldali vendégszabadrúgás átszállt a hosszú oldalra, az ott üresen hagyott Peres Csaba középre passzolt, a lábak között utat találó labdát pedig Szabó Viktor néhány lépésről a bal sarokba rúgta, 0-1.

23. perc: Rudolf Gergely 30 méteres szabadrúgását a felső léc hárította

44. perc: Tisza Tibor szögelte után Szokol Zsolt 6 méteres fejese a kapufáról vágódott le, majd a védők mentettek.

48. perc: Szokol Zsolt jobb oldali beadását a középen jó ütemben érkező Dragóner Filip nyolc méterről lőtte a kapuba, 1-1.

80. perc: Egy baloldali beadást a középen üresen hagyott Takács Péter 5 méterről fejelte a kapuba, 1-2.

Mesterszemmel

Véber György: – Az ellenfél megmutatta, hogy alázattal sokra lehet menni. Nagyon nagy baj van! Nem tudom, mit gondolnak a játékosok, akik a heti munkájukkal olyan szinten becsapnak, hogy mindig csak hiszek, de feleslegesen. Jelen pillanatban bukott és rossz edzőnek számítok, de az egóm nem hagyja, hogy így legyen.

Miskei Attila: – Egyetlen esélyünk volt, hogy megpróbálunk csapatként helytállni, és ez sikerült. A fordulópontokból is jobban jöttünk ki, és az életünkért küzdve megnyertük a mérkőzést.

