Szpari – Vereség elpuskázott lehetőségekkel

A bajnoki majd a kupában elért győzelem után triplázásra készült a Szpari vasárnap Albertirsán. A Cegléd itt fogadta a nyíregyházi alakulatot, amely már szombaton útnak indult. Soroksáron edzett és Vecsésen szállt meg Lucsánszky Tamás együttese. Rudolf Gergely végül sérülés miatt kimaradt a csapatból. A nyíregyháziak kezdték jobban a találkozót, többet birtokolták a labdát és helyzeteik is akadtak, ám Pekár László, Kesztyűs Barna, majd Sinanovics Sinan és Gajdos Zsolt is elhibázta kísérletét. A félidő dereka után nem sokkal a játékvezető szabálytalannak látta Fodor Ferenc tizenhatoson belüli szerelését. A hazaik nem foglalkoztak a büntető jogosságával hanem értékesítették. Nem sokkal később a hazai büntetőterületen Preklet Csaba ért kézzel a labda, ám a játékvezető sípja most néma maradt. A hajrá a Szparié volt. Előbb Mursits Roland ismét bravúrral védett Pekár szabadrúgásánál, ám egy perccel később már tehetetlen volt a hazai kapus. Fodort rántották le a büntetőterületen belül, most szólt a síp, Pekár pedig bevágta a tizenegyeset.

A második játékrészben egy ideig a tizenhatosok között pattogott a labda, majd egyre inkább fölénybe került a Spartacus, a ceglédiek pedig a kontrajátékukban bizakodtak. Ismét maradtak ki vendéghelyzetek, amelyeket az egykoron Nyíregyházán is játszót Sándor István büntetett. A hátralévő időben a nyírségiek mindent megtetettek az egyenlítésért, Pekárnak ismét több lehetősége volt, ám sem ő, sem társai nem tudtak a kapuba találni. Így aztán a ceglédiek szerezték meg mindhárom pontot.

– KM –

Cegléd – Nyíregyháza Spartacus 2-1 (1-1)

Albertirsa, 300 néző, v.: Bogár (Punyi, Berényi)

Cegléd: Mursits – Heffler, Albert, Preklet, Farkas A. – Peszmeg (Nyilas, 59.) – Damásdi (Fehér, 91.), G. Bíró, Sándor, Szilágyi (Hujber, 83.) – Asztalos. Vezetőedző: Klausz László

Spartacus: Jova – Hinora, Fodor, Kelemen, Farkas – Kártik, Holdampf (Csilus ,78.) – Sinanovic (Bajzát, 60.), Kesztyűs (Rezes, 78.), Pekár – Gajdos. Vezetőedző: Lucsánszky Tamás

29. perc: Fodor Ferenc tizenhatoson belüli szerelését szabálytalannak minősítette a játékvezető, a büntetőt Asztalos Dávid értékesítette, 1-0.

42. perc: Fodorral szemben szabálytalankodtak a hazai tizenhatoson belül, a tizenegyest Pekár lőtte a kapuba, 1-1.

70. perc: Sándor István 14 méteres lövéssel vette be a vendégek kapuját, 2-1.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA