Születésnapi edzéssel indult a felkészülés

El tud képzelni jobb programot is az ember a születésnapjára, minthogy belekezdjen az izzasztó edzésekbe. De mivel a kézilabda-csapatok rendszerint július közepén vágnak neki a felkészülési munkának, és Triscsuk Krisztina rutinos játékos, hozzá lehet szokva, hogy a születésnapja az első edzések egyikével telik.

Most azonban éppen akkor indult a munka, amikor az átlövő a 32. születésnapját ünnepelte, ráadásul új közegben, hiszen a legutóbbi magyar gólkirály Siófokról igazolt Várdára. Nincs kétségünk afelől, hogy ezekkel a mutatókkal (181 találat, abból 166 akcióból) kapós volt a honi piacon az orosz származású, 53-szoros magyar válogatott játékos.

– Valóban volt több lehetőségem, a kisvárdai mellett az döntött, hogy Mátéfi Eszter szakmai igazgatóval Dunaújvárosban már dolgoztam együtt, így tudom, mire számíthatok – mondta Triscsuk Krisztina, és megerősítve mindezt az első edzésnek akadt olyan pillanata, amikor ő mutatta be a gyakorlatot a többieknek. – Szimpatikus csapathoz érkeztem, mostanra már azt is meg tudom bocsájtani a lányoknak, hogy a tavaszi szezonban kikaptunk tőlük egy remek mérkőzésen. Maximalista vagyok magammal és a csapattal szemben is, olyan helyezés megszerzésében reménykedem, amely jövőre nemzetközi kupaindulást jelent a számunkra. És persze ehhez én is minél jobb teljesítménnyel szeretnék hozzájárulni.

Az előző bajnokság legeredményesebb játékosától várják majd elsősorban a gólokat Kisvárdán. Mekkora terhet jelenthet majd mindez?

– Gólkirályként érkeztem, nyilván az edzőm elvárja majd azt tőlem, hogy igazán eredményes legyek, de ez csapatjáték, és bárki betalálhat a pályánlévők közül – feleli Triscsuk Krisztina. – Éppen most lettem harminckét éves, de minden edzésnek úgy megyek neki, hogy szeretnék valami újat tanulni, gyakorolni, amelyeket aztán a mérkőzéseken is fel tudok majd használni. Minden meccs előtt átgondolom, hogy mit is remélek magamtól, de ez nem elsősorban a gólok számára vonatkozik.

