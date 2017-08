Táborban lesték el a diákok a titkokat

Az idén is megrendezte gyermekek számára a horgásztáborát a Máriapócsi Horgász Egyesület augusztus 3. és 6. között. A rekkenő hőség ellenére – 41 fokot is mutatott a hőmérő – a tábor munkájában húsz fiatal vett részt, így is bizonyítva a horgászat iránti elkötelezettségüket. A diákok megismerkedhettek többek között a pergetés rejtelmeivel, a különféle horgászmódszerekkel, az etetés rejtelmeivel, a természet szeretetének és védelmének fontosságával. A szabadidős programok keretében meglátogatták a bazilikát és a fatemplomot is.

– A helyi rendőrök közreműködésével megismerhették a biztonságos közlekedés alapjait és a fiatalkori veszélyeket is – tájékoztatta lapunkat Tóth Árpád, az egyesület elnöke. – Meglátogattuk továbbá a Szent II. János Pál pápa tiszteletére emelt emlékművet is. Igyekeztünk minden percet tartalommal megtölteni, így aztán az izgalmas horgászélmények mellett bizony fáradtan tértek haza az ifjú horgászpalánták, akik számára az idén ingyenes volt a tábor az önzetlen támogatóknak köszönhetően. A tábor sikeres megrendezéséhez nagyon sokan hozzájárultak, az országos és a megyei szövetség mellett sokat segített a helyi önkormányzat, de nagyon sok vállalkozás és magánszemély is támogatta a munkánkat – tette hozzá a civil szervezet vezetője.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA