Táborban lesték el a titkokat

Az idén nyáron is rendezett horgásztábort gyermekeknek a kocsordi Kraszna Horgász Egyesület a Kirva-lapos horgásztónál. A tábor munkájában 29 általános ­iskolai tanuló vett részt. Az érdeklődést jelzi, hogy 6 fiatal más horgászegyesületből és más településről érkezett.

– Az első nap a horgászat kialakulásáról és az emberek életében betöltött szerepéről volt szó az őskortól napjainkig – elevenítette fel a tábor mindennapi életét Jakab János, a horgászegyesület elnöke.

– Gyakoroltuk a füles és lapkás horgok kötését, majd a horgászszervezetek felépítését tekintettük át. Részletesebben bemutattuk a saját horgászegyesületünket a megalakulástól napjainkig. Szóba került még a horgásztó kialakítása, a horgászat helyi szabályainak ismertetése. Az elhangzott ismeretekről és ­tudásukról horgásztotó kitöltésével adtak számot a fiatalok. Délután célba dobás és horgászat szerepelt a programban. Másnap a napjainkban használatos horgászmódszereket és azokhoz használt horgász­eszközöket mutattuk be.

A gyerekek kézbe vehették a 3–8 méteres spiccbotokat, a feeder- és pilckerbotok közti különbségről saját szemükkel győződhettek meg. Láthattak pergető botot és hagyományos pontyozó felszerelést.

– Beszélgettünk arról is, hogyan lehet valakiből horgász, miből áll a horgászvizsga. Megismerkedtek a gyermekek a Magyarországon fogható halakkal is. A bojlis módszer bemutatásakor a segítségemre volt a kérsemjéni Bíró Attila, aki két gyermekét is elhozta a táborunkba. A különböző bojlikat kézbe vehették , aromájukat tesztelhették. Természetesen azon a délutánon is volt horgászat. A tábor zárásakor mindenki átvehetett egy spiccbotot és létrát szerelékkel, talán mondanom sem kell, a gyermekek nagyon örültek a saját botnak – tette hozzá Jakab János.

KM

