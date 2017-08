Talán a technika ördöge, vagy mi is volt? 

Berényi László – Pap Tamás

Sztárt Alkot Kft – Opel Adam R2

INT. M6LOG Baranya Kupa – 2017.08.04-06.

Sajnos technikai gond miatt rövidre sikeredett az 1,5-ös szorzójú Baranya Kupa a Berényi – Pap Rally párosnak. Pedig pénteken mentek abszolút időt is a Vasas – Hosszúhetény gyorson.

Miként is sikerült ilyen jól a pénteki utolsó gyors és tetszett-e e fiúknak a prológ?

– Igen, mint ahogy jeleztem a beharangozó interjúban, nem fogunk őrültek lenni, de megyünk becsületesen. Úgy látszik ennyire volt elég. Bár lehetséges, hogy a következő napra tartalékoltak a többiek. Nekünk nagyon príma volt a harmadik hely a következő napra, hisz majd egy időt futottunk.

Fel is voltunk vértezve rendesen. A hangulat mondhatom príma volt a nap végén. Lehet, hogy másnap elgurul a gyógyszerünk? És még élvezni is fogják a fiuk? A pályák nagyon tetszettek.

A prológ rendben volt, imádjuk a sok nézőt, és meg is látszott a gyenge időnkön, hogy nekik csapattunk egyet, hisz nem számít bele az összes időbe. Beraktuk az autót a parc fermébe, vártuk a reggelt.

Mi is történt, hogy el sem tudtak rajtolni szombat reggel a fiúk?

– Máig is érthetetlen dolog történt. A parc fermébe nem indult be az autó. Ilyen még egy alkalommal sem volt. Akku rendben, áram van, de nem mozdul az önindító. A szabályok szerint tolni nem lehet emberi segítséggel. Jánosa Ákos épp ezért hátulról komolyan megtaszította, de akkor sem indult be.

Következett az első szerviz, ahol nekiálltunk a hibakereséshez. Meg is találtuk. A főkapcsoló test relé beadta a kulcsot. Nem értjük! Leáramtalanítva, nyugalmi állapotba, semmiféle rákapcsolt feszültség nélkül leég egy főkapcsoló, egy kihűlt autóban. Ha nap közben a melegben történik megértem. De így ez fantasztikus.

Sajnos ezt az alkatrészt nem lehet pótolni csak úgy, és áthidalni sem. Nem akartuk, hogy más hibát is okozzon. A 21.percben leadtuk a menetlevelet.

A továbbiakban le tudjuk majd loggolni, mi is történt, de ehhez kell az új főkapcsoló relé! Hétfőn meg is rendeltük hozzá, ha megjön a Opel Motorsporttól többet tudok mondani!

Legközelebb melyik versenyen láthatjuk a csapatot?

– Az év utolsó versenye a Budapest Rally. Ki nem hagynánk, hisz hatalmas, háromszor annyi reklámot jelent, mint a többi rally futam. No és rég nem látott, izgalmas pályákat. Bizonyára az indulók létszáma is igen megszaporodik. Ez a jó, hisz itt már fesztelenül tudunk autózni. Számunkra az esély elúszott a másfélszeres szorzó miatt, most Komlón. Új, ismeretlen, gyengébb autóval azt hiszem az abszolút második hely is remek eredménynek számít, hisz mindig karc nélkül hozták be az Adamot a fiúk. No és nem estünk ki sem sosem, csak most, és itt is technikai hiba miatt!

Ha sikerül, meg kell mutassuk Németországba a gyárba az autót, mert némi véleményt szeretnénk kicsikarni tőlük. Totális átvizsgálást szeretnénk. Így egy év távlatában már időszerű lesz! Ha nem, akkor csak a szezon végén!

Köszönöm minden reklámozó partnerünknek ezt a versenyt is, hisz nem jöhetett volna nélkülük létre ez az rally sem!

– Hajósi Miklós –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA