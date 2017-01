Támad a borzas golyó

Illusztráció

Ha január, akkor szinte törvényszerű, hogy hazánkba is megérkeznek azok a hívatlan vendégek, akiket a epidemiológusok – magyarul járványkutatók, nem valami földönkívüliek – csak az ábécé első betűivel illetnek. Egyelőre úgy tűnik, az influenza A vírus az most is, amelyik a legkevésbé sem bír magával, de aki Á-t mond ugye… Matyasovszki József írása.