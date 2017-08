Támogatói segítséggel szépült meg a nyíregyházi korai fejlesztő centrum

Belefér a nyárba

– Felhívást tettünk közzé a Facebookon, és többek között a Kelet is megírta, hogy augusztus 21–22-én szeretnénk rendbe hozni a Csodavárat, amihez önkéntes takarítóbrigádot keresünk. Civilek és cégek egyaránt jelezték, hogy szívesen segítenének az ablakpucolásban, törölgetésben, pakolásban és dekorálásban. Hétfőn és kedden egész nap egymásnak adják a szivacsokat és törlőkendőket az emberek 8 és 16 között – teszi hozzá az egyesület titkára.

Mielőtt lábujjhegyen átsasszézunk az előtéren, Lugosi Anikóval találkozunk.

– A kisfiamat ide hordom fejlesztő foglalkozásokra, úgyhogy amikor meghallottam, hogy önkénteseket keresnek a felújítás utáni takarításhoz, jelentkeztem mindkét napra – árulja el az anyuka, s míg az ecetes üvegért nyúl, továbbállunk. Az egyik foglalkoztató szobában egy fiatal pár törökülésben próbálja felszedegetni a földre ragasztott, régi levonókat, egy másik helyiségben ketten az ablakot csutakolják létrán egyensúlyozva, míg valaki porszívózik.

– Még soha nem önkénteskedtem, és ki akartam próbálni – válaszolja az egyetemista Tamaskovics Eszter, amikor arról kérdezzük, miért döntött úgy, hogy segítő kezet nyújt.

– Anyukám látta a felhívást az interneten, és amikor elmesélte, arra gondoltam, hogy igazán belefér a nyárba két nap szívesség-sikálás.

A szakemberhiányt oldják meg először

– A hetedik évnek indulunk neki szeptemberben. Az elsődleges feladatunk most a szakemberlétszámunk bővítése: egyre nagyobb az igény a fejlesztő foglalkozásainkra, amihez értelemszerűen több gyógypedagógusra, gyógytornászra lenne szükség – mondta el Kisari Károly. A Down Egyesület vezetője hozzátette: óriási a régióban a szakemberhiány, mert a fővárosi, szegedi, kaposvári képzést követően kevesen térnek vissza a megyébe.

– A meglévő és leendő nemzetközi együttműködések erősítése és a pályázatírás mellett készülünk a novemberi budapesti Csodavár megnyitójára. Az egyesület tagja a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, így szeretnénk komolyabb eredményeket elérni az értelmi fogyatékkal élők sportolási aktivitásának szervezésében is úgy városi, mint megyei szinten. Január–február környékén pedig indul a Mindenkinek becsengettek program – sorolta Kisari Károly.

