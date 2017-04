„Tangernyi” élménnyel gazdagodtak

Salamoni döntéssel kezdődött. Patrik elfogadta Tamás szíves invitálását, összeállt a Szaszala Tamás, Salamon Patrik nyíregyházi duó, majd kövér gázzal elindultak a gibraltári kompig, ahonnan áthajóztak Afrikába, aztán Tangerből elstartolt a sivatagi kaland mezőnye.

– A Saharun 2017 mezőnyének a szervezők kínáltak homokdűnéket, óceánpartot, az Atlasz-hegységet, a berber oázisokat, a hamisítatlan arab piacokat, az egzotikus ízeket, az autentikus marokkói hangulatot, a sivatagban eltöltött éjszakákat, és természetesen vadregényes expedíciót. Elvégre autózni utaztunk oda, ezért is neveztem be a versenyre – említette Szaszala Tamás, a TÜF Szerviz tulajdonosa, aki ezúttal is vezető beosztásban volt, navigátorként pedig Salamon Patrikra támaszkodhatott. Utazás volt ez az ismeretlenbe, hiszen egyrészt korábban nem jártak ott, másrészt egy hónappal az indulás előtt még jóformán nem ismerték egymást. Hazatérve viszont egybehangzóan állították, hogy egymásra találtak a portya során.

– A Saharun már korábban is a terveim között szerepelt, de mindig közbeszólt valami korábban. A Polgár András futamigazgató által koordinált verseny honlapján nyomon követhető az elmúlt néhány év történése. Jóleső érzés, hogy immár mi is kipróbáltuk, sőt, teljesítettük, és bár az eredmény sokadlagos, a középmezőnyben végeztünk – fejtegette Szaszala Tamás. Az 1996-as, 380 ezer kilométert teljesítő Toyota Land Cruiser HDJ80-assal kocsikázták át fél Európát, ahol 32 csapat várta a startot a marokkói Tangerben. Többek között Marrakesh, Agadír, Merzouga és Tinerhir érintésével jutottak el a célig, Fezig.

– Óriási élmény volt a Saharun. Minden nap új kihívást jelentett, és ha visszagondolok, semmit sem csinálnék másképpen: így volt kerek a történet – jegyezte meg a mindössze 19 esztendős Salamon Patrik, akit az ifjú Padovaniként szólítottak. – Olykor a senki földjén jártunk, kockázatos utakra tévedtünk, de megúsztuk ép bőrrel, és Toyotát is egészben hoztuk haza. Némelyik dűne akkora volt, mint egy hegy, és nem lehetett tudni, mi következik a homok taraja mögött. Csodálkoztunk, hogy árultak snowboard-ot és sílécet, ám ezek tökéletesen siklottak a homokon is.

– Meglehetősen rapszodikus volt az időjárás: voltunk hóesésben és kánikulában is. Bár mediterrán országról van szó, de az óceán és az Atlasz-hegység meglehetősen befolyásolja a klímát – vette át a szót Szaszala Tamás. – Jártunk kősivatagban, voltunk a legendás marrakeshi piacon, láttunk vadtevecsordát, olvastunk teveszőr-étlapot, eljutottunk a kövekkel kijelölt algériai határig, találkoztunk marcona vámossal, ült a vállamon egy nagy sáska – rengeteg szürreális emlékkép maradt bennünk. Nem gondoltam volna előzetesen, hogy ennyi sztori részesei lehetünk.

Rádöbbenhettem, hogy lehetek akárki, a természet az úr. Egy dirham harminc forint (három éve tizenöt volt), egy liter gázolaj háromszáz forint (2014-ben százötvenet kellett érte fizetni. A Saharun 2017 mezőnyében volt például jogász, informatikus és autószerelő, volt, aki Sepsiszentgyörgyről ruccant át. Elfogadó, segítőkész társaság tagjai lehettünk, és megtapasztaltuk, hogy milyen a világ negyedik legveszélyesebbnek tartott szakaszán átkelni. Amióta hazatértünk, azóta is pereg bennünk a vadregényes utunk filmje, Marokkót láttuk és megszerettük az ifjú Padovanival – kacsintott Szaszala Tamás.

– Ladányi Tóth Lajos –

A portya adatai

Eltöltött időtartam: 20 nap

Felkeresett hotelek száma: 18 szálloda

Levezetett táv: 10 500 kilométer

Elfogyasztott üzemanyag-mennyiség: 1500 liter

Marokkó

A marokkói királyság arab állam Északnyugat-Afrikában. Az Atlanti-óceán partján fekszik, és a Gibraltári-szorostól kezdődően, a Földközi-tengerrel is határos. Szárazföldi szomszédjai: északon Spanyolország (Ceuta, Melilla), keleten Algéria, délen Nyugat-Szahara. Az ország neve a középkori Morroch latin névből ered, amely pedig Marrákes város nevéből származik.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA