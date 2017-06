Tankcsapda, Quimby és Csík zenekar az idei Gombaszögi Nyári Tábor programján

A Gombaszögi Nyári Tábor – amely a szlovákiai magyar fiatalok egyik komoly hagyományokra visszatekintő nyári rendezvénye – az idén a hétfői nulladik nappal, július tízedikén kezdődik és 16-ig tart. A fesztivál, amelynek az utóbbi néhány évben Krasznahorka-váralja adott otthont, a tavalyi évben “visszaköltözött” névadó elődrendezvényének helyszínére, a Gömörben lévő Szalóc településhez közeli Gombaszögi völgyben található, részleges infrastrukturális felújításon átesett kempingbe, amely az idén ismét újításokkal várja a látogatókat.

“Az új helyszín, az időjárás okozta nehézségek ellenére, tavaly bevált, s bár még van munka hátra, már közel vagyunk ahhoz, hogy profi fesztiválhelyszínné varázsoljuk a régi kempinget” – mondta Orosz Örs. Kifejtette: újításnak számítanak a tábor lekövezett utcái, új programhelyszínek készültek, ezek száma így elérte a tizenegyet, a már meglévők közül többet lefedtek, készült egy új sportpálya egy medence és egy kötélcsúszda is.

“Tavaly olyan visszajelzéseink voltak, hogy kevés volt a rock, így idén ezen a vonalon beerősítettünk, fellép majd a Tankcsapda és a Kowalsky meg a Vega” – mondta a főszervező, aki zenei programok közül még kiemelte a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervezésében megvalósuló népzenei programokat és koncerteket, köztük a Parnograszt fellépését is. A már említetteken kívül a hét zenei felhozatalában szerepel még a Halott Pénz, a Csík zenekar, a Quimby, az Arizóna, a SoulFool Band és Antonia Vai koncertje is.

A tábor látogatóit a zenei felhozatal mellett minden nap több közéleti-politikai témájú program is várja. Az előadások, panelbeszélgetések közül a szervezők szerint a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt vezetői közti kerekasztal beszélgetés számíthat a legnagyobb érdeklődésre. A táborba több hivatalos magyarországi vendéget is várnak, köztük Potápi Árpád Jánost, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárát, aki Bárdos Gyulával, a Csemadok elnökével a tábor hivatalos megnyitóján veszt részt kedden délelőtt. A megnyitó után a fesztivál helyszínén átadják Tompa Mihály újrafaragott szobrát is, a műalkotást Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere leplezi le.

A főszervező bizakodó a nyári tábor idei látogatószámát illetően, mint mondta: 2015-ben kétezer bennalvó vendéggel a fesztivál teljes látogatottsága meghaladta a tízezer főt, tavaly ebben volt ugyan némi visszaesés, de az idén az elővételi adatok alapján új látogatottsági rekordra készülnek.

A Gombaszögi Nyári Tábor elődrendezvényei több évtizedes múltra tekintenek vissza, a tábort jelenlegi formájában már tízedik éve a szlovákiai magyar egyetemisták egyik szervezete, a Diákhálózat és a Sine Metu polgári társulás valósítja meg több más diák szervezettel együttműködve, mások mellett a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak és a szlovák kormányhivatalnak a támogatásával.

– MTI –

