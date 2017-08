Tarlótűz ellen vízipisztoly…?

Egyre inkább erősödik az érzet: az autós társadalom, az autózás hű tükörképet tart elénk – olyanok vagyunk, amilyen autósok. A többség szabálykövető és figyelmes, kedves és előzékeny, megértő és türelmes. Nem csak magával törődik, másra is figyel és vigyáz. Ez a kör azonban vészesen apad. „Autós, ki itt útra kelsz, hagyj fel minden reménnyel” – mert jön, akinek nem kell indexelnie kanyarodáskor, bevághat eléd, ha záróvonalnál előz, a sebességet maga választja meg, ott parkol, ahol elállja mások útját, bátran iszik vezetés előtt (közben), vagy épp gyermekére zárja az autót, mely ebben a kánikulában Dante poklával vetekszik. Részegen vagy józan nagyzási mániából okozott tragédiák erősítik meg a tézist: autót bízni valakire épp olyan veszélyes, mintha töltött fegyvert nyomnánk a kezébe. Akinek kétsége lenne efelől, csak idézze fel magában az autókkal elkövetett merényletek képsorait Londonból, Nizzából… Ehhez képest máris békésnek hatnak a mi útjaink, ahol tragacsok és luxusjárgányok, szimpla mazsolák vagy vértuskó HMCS-k (helyi menő csávók) jelentik a veszélyforrást. Vagy a lazán kidobált szemetük és cigicsikkjeik, amelyektől lángra kap száraz fű, tarló.

Nem jártam még Dombóváron, de ilyen távolról is „lájkolom” a Tolna megyei települést. Nem ezért, mert tradicionálisan magas színvonalon jegyzik ott a kosárlabdaéletet, hanem mert elsőként vezették be az elpöckölt cigarettacsikkért a súlyos (ha jól emlékszem: 30 ezer forintos) pénzbüntetést. Elkötelezetten csatlakoznék egy kampányhoz, amely e példa követésére buzdítana. Hogyne szorulna ökölbe az ember keze, ahogy a megosztott videón nézi az eszeveszetten forgolódó traktorost, aki ekéjével azért húzza a sebes barázdákat, hogy azzal állja útját a búzaföldön kiütött tűznek – amit egy kedves bagós autós okozott. Vagy pillantsunk a minap leégett esőház üszkös gerendáira a Sóstói úton, még akkor is, ha a parazsat valószínű egy gyalogos vetette oda, mikor ujjára égett a dekk. Alapvető kultúra nélkül jöhetnek a nébihes matricák, de ez a kampány ilyen IQ-közegben olyan, mintha vízipisztollyal mennénk tarlótüzet oltani.

– Nyéki Zsolt –

