Tartalmas programok a nyárra a Kállay-kúriában

Már most is érdemes körbenézni a patinás falak között, mivel még az a számtalan festményt, grafikát, tárgyi emléket bemutató kiállítás is megtekinthető, amelyet a közelmúltban nyitottak meg a Múzeumok Éjszakája rendezvényén. A tárlat Pál Gyula semjéni születésű festőművésznek állít emléket, s nem jöhetett volna létre a művész gyermekeinek – Korpainé Pál Ágnesnek és Pál Attilának – a nagylelkű adománya nélkül. A hónap vége viszont már ismét a Kállay-családhoz kapcsolódóan telik, ugyanis július 30-án az egykori miniszterelnök, Kállay Miklós halálának 50. évfordulójára emlékeznek. A Kállay Emléknapon egy olyan rendhagyó kiállításra várják az érdeklődőket, amellyel a trianoni eseményekkel kezdődő és a Kállay Miklós miniszterelnökségéig terjedő időszakot mutatják be.

A múzeum természetesen az augusztus 25–26-ára tervezett falunap programjába is bekapcsolódik majd, de erről a rendezvényről a későbbiek során számolunk be részletesen olvasóinknak.

KM

