Teadélután helyett némi borstörés

Azért a Fradi ellen bele lehet szaladni egy-egy kiadós vereségbe a tabella hátsó régiójában helyet foglaló csapatoknak. Így aztán az is benne volt a pakliban, hogy az NB I-ben újonc Kisvárda Master Good SE is kiadós vereségnek lesz részese a Népligetben, de a 32–25-ös eredmény vállalható a tavalyi ezüstérmes, tavalyelőtti bajnok otthonában. Főleg, hogy a pénteki meccs elején nem azon kellett izgulni, a tizedik vagy csak a tizenötödik percben születik meg az első várdai gól – ahogy arra néhány korábbi meccsen már volt példa.

– Tényleg nem baj, hogy nem úgy kezdtünk: hat null nem ide… – mosolygott Dévényi János edző, aki ugyan a B jelű kártyát vette a nyakába a mérkőzésen, magyarul hivatalosan a szakmai igazgató, Mátéfi Eszter meccselt, de váci mintára (ahol Németh András és Szilágyi Zoltán között hasonló a munkamegosztás a rutinosabb kolléga „javára”) a kettő közül a kisebb szereppel bíró szakember nyilatkozik a sajtónak. – Nagyjából meg tudtuk valósítani az elképzeléseinket, bátran kezdtünk, az elején vezettünk is, majd amikor először ment el két góllal a Fradi, akkor még sikerült is egyenlítenünk. Nem volt kétséges, hogy melyik a jobb csapat, de bizonyítottuk, hogy nemcsak teadélutánra látogattunk a fővárosba, és sikerült egy kis borsot törni a Ferencváros orra alá.

Olyannyira, hogy húsz perccel a vége előtt nem is látszott egyértelmű győztesnek a Fradi, talán nem véletlen, hogy a sérülésből visszatérő Szucsánszki Zita és Kovacsics Anikó az előzetesen vártnál több időt töltött a pályán.

– A Fradi azért bővebb kerettel rendelkezik, a kispadról is érkeztek a pályára meghatározó játékosok, bár tudjuk, így is akadt hiányzójuk, hiszen a hollandokkal friss Eb-ezüstérmes Danick Sneider nem játszott – így Dévényi János. – Jól sült el a kapuscseréjük is, hiszen Bíró Blanka bravúros védésekkel szállt be a játékba, míg nálunk a védési hatékonyság terén ezért van előrelépési lehetőség. Annak viszont örülhettünk, hogy a gólok java részét szerző Samira Rocha és Marina Dmitrovics páros mellett másoknak, így Szabó Valériának, Júlia Kucherovának vagy éppen Tarjányi Szilviának is akadtak jobb periódusai támadásban.

Hírlik, jelentős az érdeklődés, a szombati DVSC elleni mérkőzésre, éppen ezért a 2017-es év első hazai bajnokijára már hétfőn megkezdődik a jegyárusítás. Ennek megfelelő lesz a csapat felkészülése is a régiórangadóra?

– Igen, remek hangulatú mérkőzésre számítunk, amelyen szeretnénk majd befűteni a Lokinak – kezdte meg a hangolódást a várhatóan nagy meccsre Dévényi János.

Na ott és akkor biztos, hogy nem teadélutáni lesz a hangulat…

