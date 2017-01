Téglás Péter elégedett az elmúlt bő egy évtizeddel

Tanítványai kedden este, Budaörsön 3-1-re verték a svédeket Európa-bajnoki selejtezőn, s ezzel csoportelsőként jutottak ki a szeptemberi kontinenstornára, amelyre éppen a szakember új állomáshelyén, a nagyhercegségben kerül sor.

“Elégedetten gondolok vissza az elmúlt bő egy évtizedre, bár persze azért mindig van hiányérzetem” – mondta az MTI-nek a 42 éves tréner, aki az egyik leghosszabban hivatalban lévő szövetségi kapitány volt Magyarországon. “Ha valaki 2005 augusztusában azt mondja, hogy az első Európa-bajnokságomon nyer a női válogatott, lehet, hogy kinevetem. Úgy érzem, amit európai edzőként, színtiszta magyar játékosokból álló csapattal el lehetett érni, azt elértük. Világbajnokságon ötödik, hatodik helyet szereztünk, ez is nagyon szép eredmény, több Európa-bajnoki érmünk van csapatban, párosban, köztük aranyak is. Nagyon szép időszaka volt az életemnek, de most eljött az idő, hogy lezárjam.”

A sikerek közül nem akart semmit kiemelni, azt azonban megemlítette, hogy a három olimpiai szereplés kapcsán van némi hiányérzete, mivel csapatban egyik alkalommal sem sikerült kijutniuk.

“A legfájóbb a pekingi távolmaradás, mert szerintem az a csapat, amely előtte a vb-n ötödik lett, és Európa-bajnokként utazott volna, komoly eséllyel indult volna a pontszerző helyért. Ez nagy segítség lett volna a sportágnak abban az időben, mert akkor nem voltunk ilyen jó körülmények között, mint most” – fogalmazott.

Mint mondta, azt kívánja utódjának, Bátorfi Zoltánnak és a játékosoknak, hogy nekik is olyan sikerekben lehessen részük, mint amilyeneket ő és csapata elért.

“Az elmúlt időszakban sokat beszélgettünk Zolival, próbáltam minden kérdésére válaszolni, de a jövőben is rendelkezésre állok, bármilyen kérdés merül fel. Nyilván ő is edző, neki is lesznek elképzelései, lesznek dolgok, amiket máshogy csinál, de ez természetes” – mondta Téglás Péter.

A szakember a jövő héten kezdi el a munkát Luxemburgban, a csoportban felnőtt, utánpótlás korú és gyerek játékosok is szerepelnek, majd a jövőben ötletekkel segíti a hosszú távú munkát.

“Azt szeretném, ha elkezdenénk egy gyerekcsoporttal foglalkozni, s 3-4 év alatt felépítenénk egy olyan utánpótlás-rendszert, amely életképes lesz. Ahogy ezt itthon is tanultam” – tette hozzá.

“Életvitelszerűen ott fogok élni, vasárnap beülök az autóba, és irány Luxemburg. Magyarországra csak szabadságra jövök majd haza” – zárta mondandóját Téglás Péter, akinek a vezetésével a női válogatott 2008-ban az ötödik, 2006-ban pedig a hatodik helyen végzett a csapat-világbajnokságon, 2007-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, s a Tóth Krisztina, Póta Georgina páros is kontinenselső lett 2008-ban.

