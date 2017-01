Télen sem áll meg az élet a kertben

A január nem tartozik a legkedveltebb hónapok közé, a karácsony épphogy elmúlt, és az igazi, hideg tél még csak ezután kezdődik. A nappalok rövidek, kevés a napsütés, és hol van még a hőn áhított tavasz? Ha gyermekünk van, talán a hó az, ami a legjobban lázba hoz bennünket, hiszen minden gyerek izgatottan várja a hópelyheket, hogy aztán élvezzék a szánkózás, a hógolyózás, a hóemberépítés örömeit. A havazás azonban a munkát is magával hozza: előkerül a hólapát, az örökzöld növényeinkről pedig érdemes leverni a havat, hogy a hó súlya alatt ne törjenek le az ágak. Tél ide vagy oda, azért ne csüggedjünk, ilyenkor is megtalálhatjuk a szépséget a természetben!

Jó pár fa díszítheti kertünket kérgével, formájával télen, és sok cserje hívja fel magára a figyelmet színes ágaival, bogyóival, sőt olyanok is akadnak, melyek ilyenkor virágoznak. Érdemes ezekből kiválogatni párat, hogy kertünk kopár téli látványát szebbé varázsolják.

Mazsolázhatunk kedvünkre

Íme néhány különlegesebb növény, mazsolázgassunk kedvünkre belőle! Fák: himalájai nyír (Betula utilis „Jacquemontii”), szürke juhar (Acer griseum), parókás juhar vagy más néven kígyókérgű juhar (Acer capillipes), platán (Platanus), tibeti meggy (Prunus serrula), kikeleti bangita (Viburnum Bodnantense), illatos bangita (Viburnum farreri), bogyós puszpáng (Sarcococca), vörösvesszejű som (Cornus Alba Sibirica) és tűztövis (Pyracantha). Az előző évi elfoglaltságok, ünnepi előkészületek után a január az egyik legalkalmasabb hónap, hogy rendbe tegyük a kerti szerszámokat, hogy a tavaszi munkakezdésre minden készen legyen. A favágás is igazi téli munka, nemcsak a vegyes tüzelésű kazánok, hanem a kandallók, a cserépkályhák is egyre kedveltebbek. Pénzt spórolunk meg, a fatüzeléssel pedig egy kis romantikát is viszünk a hosszú estékbe a kandalló melege előtt ülve.

Ha van kedvünk, készíthetünk komposztálót, madáretetőt a kertbe. Ne feledjük, a madarak etetése télen nagyon fontos, és higgyék el, ha jön a kikelet, vidám csiripeléssel, énekléssel hálálják meg a gondoskodásunkat.

Tervezzünk, jegyzeteljünk!

Ezen időszakban tervezgessünk, gondoljuk át és jegyezzük le, milyen ágyásokat szeretnénk, vagy milyen dísznövényekkel akarjuk újítani kertünket. Olvassunk utána a biotermesztésnek, nézzük meg, hová gondolnánk egy kis fűszerkertet. Meglátják, ennyivel kellemesebben telnek majd el az egyhangú januári napok!

Ellenőrizzük a takarást!

A fokozottan fagyérzékeny növényeinken ellenőrizzük a téli takarást, ha a szél lefújta, takarjuk vissza növényünket! Az áttelelő növényeinket (leander, citrusfélék stb.) nézzük át, hogy betegség nem támadta-e meg őket! Ha fertőzést észlelünk azonnal végezzük el a megfelelő ellenszerrel a védekezést! Ha ezeket a feladatokat elvégezzük januárban, megfelelően felkészülve várhatjuk az enyhébb idő beköszöntét.

– Jánky Noémi –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA