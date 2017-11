Téli felkészülés – Mire figyeljünk?

Legfontosabb, hogy a közlekedők is számoljanak a változó körülményekkel, legyen elegendő üzemanyag, takaró, és elakadás esetén ne hagyják magára a járművet. A speciális járművek, egymás munkájára épülő akadálymentesítő tevékenysége lépcsőzetesen alkalmazkodik az igényekhez. Szokatlanul nagy hó esetén bérjárművekkel, illetve más megyékből átirányított járművekkel is tudnak dolgozni, de esetenként azt is figyelembe kell venni, hogy a hóágyúkat hol tudják, vagy nem tudják bevetni, illetve melyik jármű mikor tud hatékonyabban dolgozni.

