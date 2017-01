Téli örömök Kisvárdán

A mostani tél, a napok óta tartó rideg mínuszok, s az eddig lehullott csapadék, friss időt s a szabadban eltöltött –jól felöltözve–kellemes perceket jelent mindenkinek. Kisvárdán a Vár és dombos környéke mindig a csúszkálók és a szánkázók kedvelt helyszíne volt. Most is az, de mint azt a csúszkáló gyerekek megjegyezték, a jégbordák nem teszik kellemessé a csúszkálást szánkózást. De azért hajrá, irány a „csúszi” mint ahogy mondták. De az első csúszit követően megjegyezték, a friss hó hiányzik, de a mostani jeges hóréteg a talpunk alatt ragyogó, csúszós, a jeges bordák kellemetlenek. De más egy különleges élményben is van része a kisvárdaiaknak, s akik a hírét hallották a környékbeli településen lakók is meglátogatják a Vár környékét a nem mindennapi látványosság miatt.

Kisvárda – jeges látványosság a Vár előtt

Kedden –január 18–án – kezdődött, amikor a televízióból jól ismert, a Sóstói Jégbarátok Egyesület elnöke megkereste kisvárdai ismerőseit, hogy szívesen munkálkodna egy jeges látványosság megvalósításában Kisvárdán. Természetes azonnal partnere is akadt, Bodrog László népi fafaragó /Kisvárdán és más településeken, megyén kívül is, megtalálhatók faragott alkotásai/ személyében, aki önkormányzati képviselő.

–Töprengtünk, hogy mit készítsünk –mondja Bodrog László– míg végül arra az elhatározásra jutottunk, hogy a település nevét készítjük el a Vár–tó jegéből. Jégszobrok már sok helyen készültek s még készülnek az idő biztosította lehetőség alapján. De az, hogy a település neve jégből készüljön el, tudomásom szerint ez az első és egyedüli az országban. Zúgtak a motoros fűrészek, a napi mínuszokban ahol mintegy tucatnyian dolgoztunk. Kemény s nagyon figyelmes munkával végül elkészült két nap alatt a jeges látványunk. A tó jege alkalmas volt ennek elkészítésére.

A fafaragó „jeges mester”–től megtudtuk, hogy hatvan tábla 50 centiméterszer egy méteres jégtáblát vágtak ki a tó jegéből az alkotáshoz. A jégtáblák vastagsága átlagosan 20–25 centiméteresek voltak. Sokan csodálják meg nap, mint nap felnőttek és gyerekek egyaránt, a várdombi csúszkálás mellett a város látványosságát. Az est megvilágításban pedig az ide érkezők rácsodálkoznak a jeges KISVÁRDA csodára.

– Vincze Péter –

